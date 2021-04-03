《漫话国乐》 聚散歌、助力歌 / 中元锄草歌 / 路军乐

众所周知，韩民族是个能歌善舞的民族，古籍还记载每逢春秋举行祭天仪式，韩国人会接连好几天载歌载舞，好不热闹。除了祭天仪式这样特别的日子，下田干活儿、砍柴、盖房子、织布等在日常里也有音乐陪伴，因此有多样的劳动谣传承下来，今天给大家带来的是与务农相关的劳动谣。





在乡下进入春种时节，最重要的活儿就是插秧了。之前，农夫们得把水泡的种子撒在田里，经过发芽的苗头叫“秧”。接下来做的是移秧和插秧作业，把长得差不多的秧以适当的间隔插在田里，不仅方便务农，还帮助水稻吸取养分与获得阳光，更容易丰收。这样在一年种二茬的地区，在水稻生长期间还可以种大麦。





插秧是个费力气、费时间的苦力活儿，单凭一个人是无法完成的，所以每逢插秧时节，村民们必须齐心协力集体作业，这时给人们助力的一定少不了劳动谣。

庆北醴泉通明劳动谣《聚散歌》、《助力歌》/ 李商休（音）等人





《聚散歌》从庆尚道方言的歌名《아부레이수나》翻译过来，“아부레이”的意思是“见面，聚集”，相反的 “수나” 是“散开”的意思，表现出插秧时，一伙人排成一排一起干活儿，随着作业的进度，和身边的人时而走近、时而走远。





说是劳动谣，也许有的人可能期待的是欢快、高亢激昂的音乐，可插秧是个苦力活儿，从凌晨一直忙到夜晚，第二天还得继续，农夫们不能一下子消耗体力，因此面对插秧，农夫们必须保持悠闲的心态，这样才能胜任单调乏味的锄草活儿，并在限期内顺利完成任务。而且锄草时一伙人一边干活、一边唱歌，默契与配合尤为重要，所以《聚散歌》得唱得缓慢一些。





《助力歌》也是从方言歌名《돔소소리》翻译过来的， “돔소”是“帮忙”的意思， 这首歌描写了自己田里的插秧活儿告一段落后不会马上回家，如果邻里的活儿还没结束，就赶紧去帮忙一下，对于村民们来说，互勉互助是理所当然的事情。





插秧活儿结束后，到了炎热的仲夏，田里的水稻会茁壮成长。可这时农夫们又大都面临一个问题，就是田里除了水稻，杂草也会生长。如果杂草吸取水稻的养分，水稻的生长受其影响，会明显影响收成，因此炎炎夏季不可或缺的还有锄草作业。





接下来给大家带来的是在忠清北道忠州地区流传下来的劳动谣《中元锄草歌》。这首劳动谣按照作业时间分为“长舂米打令”、“舂米打令-中格里”与“扎紧舂米打令”3部分。从早上到中午，先齐唱节奏缓慢的“长舂米打令”，吃完午饭后，接着以节奏较快的中格里长短唱“舂米打令“，然后以节奏欢快的“扎紧舂米打令”结尾。

忠北忠州劳动谣《中元锄草歌》 / 南原国乐艺术高中学生们





俗话说：“农作物听着农夫的脚步声生长”，也就是说，农夫得时不时地出入田地，细心观察农作物是否因干旱而枯萎，是否因田里浸水而腐烂，田里是否出现病虫害等，必须精心照顾庄稼，庄稼才会茁壮成长。





锄草在夏季进行，可炎炎夏日本就已经酷热难耐了，还要下地弯着腰低着头锄草，除了地热与湿气让人受不了外，泡在水田里的脚还被蚂蝗叮咬，这时头上的汗珠滚滚而落，农夫们都会觉得浑身酸痛，身心疲惫。





从仲夏至秋季，农夫们至少要三次锄草。当锄草活儿大功告成，这下已尽人事，剩下的就得待天命了。古时候，每当锄草活儿的最后一天，村子里会选出当年农活干得最出色的农民并授予“农活状元”称号。





古时候，书生在科举状元及第后回乡，鸣锣开道，骑马游行，好不威风。农活状元也有类似的习俗，村民们让农活状元骑着牛，在农乐的陪伴下从田里兴高采烈地回到村子里。这时必不可少的还有欢快的音乐，这时演奏的音乐就是劳动谣《路军乐》。

全罗南道珍岛劳动谣《路军乐》/ 朴冬梅等人