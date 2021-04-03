南北韩重启通信联络渠道的意义及其对韩半岛局势将造成何种影响

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7月27日南北韩时隔413天重启通信联络渠道，为循序渐进地改善双边关系创造了良好条件。





去年6月初北韩以韩国民间团体散发反北韩传单为由，将南北韩关系转化为敌对关系，9日切断南北韩间所有通信联络渠道，16日炸毁位于北韩开城工业园区的南北韩共同联络事务所大楼而使南北韩关系陷入僵局。在此情况下，南北韩于今年7月27日《韩战停战协定》签订纪念日重启通信联络渠道，将成为改善双边关系的重要转折点。因为2019年2月底在越南河内举行的美北首脑会谈破裂后，南北韩关系和美北关系趋于恶化，韩国政府推进的韩半岛和平进程两年多来处于停滞状态，因此南北韩重启通信联络渠道也将有利于重新推动韩半岛和平进程等，具有多方面的意义。





南北韩共同联络事务所和韩半岛东部与西部海域的南北韩军事通信线路以及相当于南北韩首脑间热线的韩国青瓦台和北韩国务委员会间直通通信线路等南北韩通信联络渠道是联系韩国和北韩的沟通媒介。但是在南北韩关系恶化时，北韩经常找借口单方面切断这些通信联络渠道，关系回暖时又重新启动，因此不断反复切断和重启。分析认为，北韩此次决定重启南北韩通信联络渠道，除表现出改善南北韩关系的意志外，还有敦促韩国政府落实《板门店宣言》的意图。





北韩对韩美两国心存不满。在河内美北首脑会谈中，北韩表示愿意废弃宁边核设施，但会谈最终破裂，经济制裁未能得到缓和。此外，北韩表示韩国政府迄今没有遵守在4.27板门店南北韩首脑会谈和9.19平壤南北韩首脑会谈中达成的协议事项。目前，北韩面临严重粮荒，金正恩委员长在4月举行的劳动党支部书记大会上表示，决心进行更艰辛的苦难行军。短期来看，北韩迫切需要粮食和医药品援助。中长期来看，如果国际社会不解除对北韩制裁，北韩将无法摆脱经济困难。因此，北韩采取了较为柔和的态度。





7月28日，也就是南北韩重启通信联络渠道的第二天，北韩国务委员会委员长金正恩参谒北中友谊塔，30日公开了中国国家主席习近平在一周前发来的亲笔信，炫耀与中国的亲密关系。





2018年3月，金正恩委员长首次访问中国，与习近平主席进行会晤，之后举行三次南北韩首脑会谈和两次美北首脑会谈，但是先后举行五次北中首脑会谈，这表示北韩在南北韩首脑会谈和美北首脑会谈前后与中国进行沟通，以争取中方支持。拜登政府成立后，美国致力于修复同盟，加强韩美关系，并为改善韩日关系、强化韩美日合作作出努力。在此情况下，北韩和中国不得不加强合作，共同加以应对。此外，目前能向北韩紧急提供粮食和医药品援助的国家只有中国，这也是北韩倾向于中国的原因之一。





南北韩重启通信联络渠道后，专家们对今后的南北韩关系、美北关系以及韩半岛局势作出了不同的分析。有分析认为，新冠疫情下南北韩首脑难以举行面对面会谈，但是8月或9月有可能举行视频首脑会谈，进而重启美北无核化工作协商，就北韩核问题达成部分妥协。另有分析认为，由于河内美北首脑会谈无果而终，北韩不愿再遭尴尬局面，但是以目前的情况来看，美国像似不会作出让步，因此短期内将难以重启美北无核化工作协商。近几年来，韩国政府为改善南北韩关系和解决北韩核问题作出积极努力，并促成南北韩首脑会谈和美北首脑会谈，因此南北韩重启通信联络渠道有可能成为改善南北韩关系、重启美北无核化协商的契机。问题是，美北关系取得进展，北韩才能遂其所愿，南北韩关系也能得到改善。





8月1日，北韩劳动党副部长金与正通过朝中社发表谈话称，在如此重要的时期进行军事演习将给南北韩关系蒙上阴影等，逼迫韩国政府取消定于8月举行的韩美联合军演。目前，北韩非常希望重启对话，因为金正恩委员长曾表示要做好对话、对抗两手准备，并使用“致力于稳定管控韩半岛局势”的措辞。尽管如此，北韩劳动党副部长金与正的谈话给韩国政府带来了沉重的负担。定于8月举行的韩美联合军演不进行户外机动演练，不会对北韩的安全造成多大威胁，且在韩国政府为应对新冠疫情而采取首都圈第四阶段、非首都圈第三阶段保持社会距离措施的情况下，不知能否按计划进行演习。但是金与正通过谈话强调韩国政府必须对此表现出诚意而使韩美两国感到困恼。





综上所述，韩美联合军演举行与否有可能成为改善南北韩关系和重启美北无核化协商的一大变数。