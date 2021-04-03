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朴赞浩、朴知晟、朴泰桓、金妍儿、金软景、柳贤振、孙兴慜……他们都是世界著名的韩国体育明星。北韩也有扬名世界的运动员和活跃在海外舞台上的优秀选手。





一般来说，在资本主义国家，体育明星与金钱挂钩，挣钱越多，名声越大。但是社会主义国家强调通过体育宣扬国威，运动员们必须为宣扬国威、提升国家形象作出最大努力。正因为如此，北韩运动员非常重视国家声誉和自身名誉，且在北韩居民间，斩获奥运金牌等在国际体育大赛获得冠军的运动员比在海外舞台获得巨额年薪的职业选手更有名。





北韩有不少在各种国际赛事崭露头角、驰名世界的运动员。20世纪60年代初称霸世界的田径女将申金丹是其中之一。1962年，申金丹在莫斯科国际田径赛上刷新女子400米、800米两项世界纪录，1963年在雅加达举行的第一届新兴力量运动会上获得女子200米、400米、800米金牌，并创造非正式世界纪录。





北韩柔道选手桂顺姬则在1996年亚特兰大奥运会女子柔道48公斤级决赛中击败当时世界最强的日本柔道选手田村亮子斩获金牌而震惊了世界。当年16岁的桂顺姬成为柔道项目年龄最小的奥运金牌得主和北韩柔道史上首个奥运金牌得主。其后，桂顺姬在国际大赛和柔道世锦赛多次获得奖牌，并在2002年釜山亚运会开幕式上和韩国柔道选手、洛杉矶奥运会金牌得主河亨柱一起点燃圣火，再次引起世人瞩目。





马拉松女将郑成玉也是著名的北韩体育明星。郑成玉在1999年8月西班牙塞维利亚世界田径锦标赛上摘取桂冠后接受媒体采访时说，在临近终点线时，将军鼓励我奋斗到底的景象浮现于脑海中，因此我全力冲刺到终点线。此后，北韩运动员在国际大赛获得奖牌时总会提及领导人。郑成玉曾任最高人民会议代议员，在北韩是赫赫有名的人物。





北韩根据运动员在各种国际大赛上取得的成绩给予特殊待遇，最佳运动员还被授予“人民体育人”、“功勋体育人”等称号。这与授予舞台艺术家“人民演员”、“功勋演员”等称号是相同的概念。





金正恩委员长执政后，北韩打出“建设体育强国”的口号，并新设专门负责体育事务的“国家体育指导委员会”，改善体育设施和环境。此外，为培养优秀的体育人才而引进先进的营养管理和运动系统。与此同时，北韩除了向优秀运动员授予称号外，还提供公寓或奖金等多种优惠。特别值得一提的是，2013年创办的平壤国际足球学校从西班牙、德国、挪威等国聘请教练培养北韩足球英才。2016年5月，北韩聘请挪威籍足球教练约恩·安德森担任北韩国家足球队主帅，至2018年3月指导北韩国家队球员。





北韩为培养世界级的足球选手作出极大努力。2013年创办的平壤国际足球学校在全国各地选拔7岁至17岁的足球英才进行培训，并将优秀的选手派往海外留学，并支持他们进入海外足球联赛。海外知名的北韩足球选手有韩光成、崔成赫和朴光龙，而且这三个人都司职前锋。韩光成被称为北韩的“罗纳尔多”，曾效力于意大利足球甲级联赛尤文图斯足球俱乐部和卡塔尔杜海勒足球俱乐部。崔成赫比韩光成先进入意大利足球联赛，最近还效力于意大利足球丙级联赛阿雷佐足球俱乐部。朴光龙曾效力于瑞士足球超级联赛巴塞尔足球俱乐部和奥地利足球超级联赛圣珀尔滕足球俱乐部。但这三人在北韩却鲜为人知，其原因之一是北韩居民对职业选手持有偏见，将他们视为追求财富的社会败类，因此大都对加盟海外职业足球俱乐部的北韩选手漠不关心，也不知道他们在海外挣多少钱。尽管如此，由于杰出的足球选手能到海外去赚取外汇，他们从国外汇钱到北韩，多少能缓和严峻的经济危机，因此北韩希望更多的足球选手能到海外去赚取外汇。据悉，加盟海外职业足球俱乐部的北韩选手因联合国安理会加大对北韩制裁而重归北韩足球超级联赛，但是尚未得到证实。





由于联合国安理会加大对北韩制裁，北韩的足球选手也难以在海外联赛活动，且北韩以保护运动员的健康免受新冠疫情的威胁为由，没有参加东京奥运会，因此不知北韩运动员何时能再在国际舞台上展现自己的实力。