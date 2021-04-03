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职业：演员

出生日期：1995年12月22日

身高：163cm

出道：《364天的梦》音乐MV（2015）





李世熙出道前是一位普通大学生，主修牙科医学相关的专业。虽然也曾有过当演员的想法，但她大学时更着眼实际，希望自己能够找到稳定工作，报答父母。但在实习期间，她越发希望改变单调重复的人生，于是重新燃起演员梦，并报名学习表演。起初李世熙担心自己起步太晚，但她踏实从一部部影视剧中的龙套演员、配角做起，慢慢被业内人士和观众熟知。参演《机智的医生生活》让李世熙名气大增，之后还在KBS2周末剧《绅士和小姐》高达500:1的选角竞争中胜出，首次获得了饰演女主角的机会。





主要代表作：

·电视剧：

《绅士和小姐》（2021）

《机智的医生生活2》（2021）

《生存直播》（2020）

《SF8-白色乌鸦》（2020）

《恋爱革命》（2020）

《延南洞吻神》（2019）

《全都是孔多利》（2019）

《异梦》（2019）

《泥泞的恋爱说》（2019）

《如果是她的话》（2018）

·电影

《只有我能看见吗》（2021）

《青年警察》（2017）