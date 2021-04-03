BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》MV播放量突破17亿 K-POP组合之最

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BLACKPINK歌曲《DDU-DU DDU-DU》在YouTube中的播放量于23日晚7时许突破了17亿次，成为K-POP组合之最。

《DDU-DU DDU-DU》发行于2018年6月15日，收录于专辑BLACKPINK的专辑《SQUARE UP》中。歌曲发行之时，因其十分具有“中毒性”的模仿枪声的副歌部分而极速火遍全球，歌曲MV还成为当年“全世界观看量最多的K-POP MV”。一段时间内，每两到三个月播放量便会增加一亿。

《DDU-DU DDU-DU》也可谓是巩固BLACKPINK全球人气的一首歌。BLACKPINK凭借此曲也成功跻身Billboard主榜单“Billboard200”及“Hot100”，最高排名分别为第四十位和第五十五位，这也创造了K-POP女团在该榜单中的最高排名。此外，《DDU-DU DDU-DU》迄今在Spotify中的播放量也即将超过五亿次。

目前，BLACKPINK在YouTube播放量超过一亿的视频共多达三十支，其中超过十亿的为《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》、《BOOMBAYAH》和《像最后一样》。近来由于BLACKPINK成员LISA也SOLO出道，因此再次带动BLACKPINK在YouTube中的人气，其官方频道订阅人数已超过6700万，成为全球拥有最多订阅者的艺人频道。