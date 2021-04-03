开发全球文档协作制作平台——韩国“Business Canvas”公司

ⓒ Business Canvas

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Business Canvas”公司，这是一家开发以文档为主的知识管理解决方案的企业。让我们先来听一听公司业务战略总监刘敏胜（音，유민승）的介绍。





Business Canvas成立于去年7月，公司成员背景多元，来自美国耶鲁大学、哈佛大学、英国伦敦政治经济学院、首尔大学等全球各地，为解决在文档制作过程中的各种不便走到了一起。如今很多领域的技术都取得了发展，我们的生活也日渐便利，唯独文档制作在数十年间没有任何创新。大部分人仍然在公司、学校和家中以非常低效的方式制作文档。搜集文档制作所需的信息就会浪费不少时间，为寻找已完成的文档还不得不一一翻找文件夹。若文档制作工具不同，还必须下载阅览器才能打开。当所有人都没有想到去改变这种情况之时，Business Canvas开发出了高效的文档制作解决方案“Typed”。“Typed”能够将格式和制作工具各不相同的资料保存在一处、进行有效管理，必要时还能自动向用户推荐，可谓一举多得。





“Typed”将资料收集和文档制作放在同一个环境下，以解决在寻找资料上浪费过多时间的问题。用户制作文档时，无需再同时打开多个浏览器页面、文件和文件夹。“Typed”还具备连接参考资料的反向链接功能，免去了用户在浏览文档时回过去寻找参考资料的麻烦。此外，“Typed”可对文档工作的关联性进行分析，自动推荐所需资料，还能在多个文档中找出重复文档并提醒用户。新冠疫情使居家工作模式日渐扩散，上班族在家和办公室交替工作的情况越来越常见。通过“Typed”，公司成员可在团队知识管理上实时展开合作，无需再致电或写邮件询问共同制作的文档在何时、进行了何种更新，可对这些共同制作的资料进行充分利用。





“Typed”目前尚未推出正式服务，仅开放了用户验收测试服务，但反响已相当热烈。今年3月，在有“软件领域的全球公告牌”之称的Product Hunt上，“Typed”被评选为“今日最佳产品”。为宣传正式服务，Business Canvas以100美元的价格限量销售100份终生使用权，结果三天便被抢购一空。尤其值得一提的是，公司在132个国家募集提前注册用户，海外用户占比达到了65%，在全球市场表现突出。预计今年第三季度，注册用户将突破2万人。Business Canvas还不断获得投资和奖项。公司目前已从多家投资公司获得高额投资，并入选了科学技术信息通信部的软件类高增长企业群。由于公司将这些成果与职员共享，被中小风险企业部评选为成果共享优秀企业。Business Canvas创业14个月便能取得如此耀眼的成绩依靠的是与用户持续不断的沟通。





Business Canvas将从现在起正式前行。公司计划以今年4月成立的美国法人为中心，加快进军全球市场。与此同时，他们还计划与跨国企业展开合作，将业务领域扩大到教育、商务等市场。





我们所使用的文档制作软件是服务于文件打印的工具，已无法赶上变化迅疾的无接触工作环境，不过我们已太过适应延续至今的方式，以致于很难在短时间内做出改变。Business Canvas所开发的“Typed”可以说是最适合当前写作方式和综合文档工作的解决方案，相信在不久的将来，它将作为韩国的代表品牌鼎立于全球市场。