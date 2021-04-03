韩国全球创新指数位居世界第五

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新冠疫情暴发后，韩国社会在产业、经济和文化等各领域均发生了重大变化。受疫情影响，原本应历经数年缓慢进行的变化在短期内骤然发生。在这种情况下，创新不仅是竞争力，还成为了生存不可或缺的因素。在联合国下属机构世界知识产权组织发布的全球创新指数中，韩国排名世界第五。该指数是衡量创新水平的标尺。韩国于去年首次跻身前十，今年又首度在亚洲国家中排名第一。能够在新冠疫情危机中获得如此大的进步，意义格外重大。今天，我们邀请到了真好（Chamjoeun）经济研究所所长李仁喆（音：이인철），与他一起了解具体内容。





根据产业通商资源部消息，韩国在联合国下属机构世界知识产权组织发布的全球创新指数中排名第五，是有史以来的最好成绩。这个名次在亚洲各国中是最高的，意味着韩国超过新加坡、中国和日本等竞争对手，成为了创新强国。今年韩国的排名比去年上升了5个名次，是排名前二十国家中创新能力提升最快的国家。从韩国历年的排名情况来看，2012年仅为第21名、2015年上升到第14名、2018年再次上升到第12名、2019年排名第11、去年排名第十。





世界知识产权组织对全球130多个国家的经济创新能力进行评估并发布全球创新指数。从2007年起，该组织和欧洲工商管理学院、美国康奈尔大学联合对7大领域、21个项目、总共81个指标进行分析并每年发布结果。在今年的132个评估对象国家中，瑞士、瑞典、美国、英国继去年之后再次占据第一到第四名。在亚洲国家中，韩国排名最高，新加坡排名第八，中国和日本分别排在第12和第13名。值得关注的是，在排名前二十的国家中，韩国是与去年相比名次上升最快的国家。这意味着在过去一年间，韩国的创新能力在这些国家中提升最快。韩国能够获得如此优异的成绩，对未来的持续投资可以说是最大功臣。





具体来看，在投入领域的5个项目和产出领域的2个项目中，韩国在人力资本和研究项目连续三年排名第一，该项目主要评估对未来的投资。同时，尽管疫情当前，但韩国在国内外的知识产权申请件数仍持续增多，在产出领域的2个项目的排名从去年的第十上升到今年的第五。





韩国创新指数排名上升，韩流也功不可没，文化和创意服务出口是带动韩国排名上升的主要因素之一，该项目统计电影、音源、广告等的出口额在总贸易额中的占比，韩国在这一领域的上升幅度创下新高。另外，娱乐和媒体市场的排名上升2个名次、商标上升7个名次、全球品牌价值上升3个名次。随着韩国在相关领域的影响力不断扩大，今后有望获得更好的名次。虽然在创新方面取得了长足进步，但在欧洲咨询联盟安博思近期发布的2021全球外资吸引力指数中，韩国仅以81.26分的得分排名第八，较其他亚洲国家落后。该指数分为三个评估项目，分别是代表中短期投资吸引力的“活力指数”、代表长期竞争力的“可持续指数”和代表发展可能性的“发展期望指数”。





与其他主要亚洲国家相比，韩国的投资吸引力大幅落后，中国大陆、日本、新加坡和中国香港分别排名第三、第四、第六和第七名。韩国的可持续指数和发展期望指数均为“高”，但是活力指数被评为“中等以下”，意味着中短期投资吸引力不足。那么韩国的外商直接投资规模究竟如何呢？





产业通商资源部表示，2021年上半年韩国的外商直接投资规模为131.4亿美元，同比增长71.5%，为历年第二高。外资对韩国经济基本面的信心有所上升，韩国版新政以及材料、零部件和设备等大型国家政策性项目也起到了一定的推动作用。对韩国版新政的投资额从14.9亿美元上升至39.4亿美元，增幅高达163%，拉动了总投资额的增长。





外商直接投资指一国企业在其他国家创办或收购企业，以直接参与经营为目的进行的投资。外商直接投资帮助一国经济在贸易战等各类变数导致的危机中不出现大幅动荡、维持稳定，可谓作用重大，因此很多国家为吸引跨国企业在本国投资，会争相示好。然而长时间以来，韩国的外商直接投资规模占比始终在经合组织排名下游，这意味着韩国的投资吸引力不足。





韩国外商直接投资规模占GDP比重仍然处于较低的水平。根据韩国经济研究院的数据，韩国外商直接投资规模占比在经合组织37个成员国中排名第25。从外商直接投资对经济增速的影响分析来看，后者跟随前者上升，且外商直接投资还可拉动潜在增长率，因此韩国有必要通过改革监管制度、减轻税负等措施，积极吸引外资、提高投资吸引力。





韩国战胜了无数来自外部的突发因素和不确定性，任何危机和不景气都未能消磨韩国经济主体求增长、求创新的决心。韩国的创新活动水平在疫情中仍攀升至亚洲最高水平，当前亟需有效方案来提高韩国的投资吸引力，使创新活动演化为经济活力和增长率。