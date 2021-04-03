



职业：模特/演员

出生日期：1994年6月23日

出生地：首尔

身高：176cm

学历：同德女子大学表演艺术学院模特专业

出道：模特选秀《挑战！超模KOREA》（2011）





郑好娟2011年踏足娱乐圈，她参加了当年举行的《挑战！超模KOREA》第二季节目，然而遗憾的是在第一场比赛中便被淘汰。不过她也凭借这段经历，开始了自己的模特生涯。两年后，她再次参加了《挑战！超模KOREA》第四季的比赛，第三场遭到淘汰的她通过复活赛重回赛场，并成为黑马一路杀进最终决赛，最终夺得亚军，赛后她的模特事业也有了很大起色，并于2017年正式走上海外T台。

郑好娟的男友为演员李东辉，两人2015年起开始交往。李东辉私下穿搭也不逊色于时尚模特，因此两人共同出现时总能成为镁光灯聚集的焦点。2021年郑好娟离开模特公司，转投演员演艺经纪公司，并通过大热网剧《鱿鱼游戏》一炮而红。





主要代表作

·电视剧

《鱿鱼游戏》（2021）

·获奖经历

第14届亚洲模特大赛 亚洲明星奖（模特部门）