ⓒ Big Hit Music

防弹少年团(BTS)将在不久的将来在美国举行线下演唱会。





BTS在Weverse官方粉丝平台与官方SNS发布消息称,将于11月27-28日与12月1-2日在美国洛杉矶举行线下演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA”,这将是BTS继2019年在首尔举行演唱会“2019 BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF:SPEAK YOURSELF THE FINAL”后,时隔2年举行线下演唱会。





BTS还计划在美国线下演唱会之前,于10月24日在线上举行演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE”。





演唱会的门票与详细情况可以通过Weverse与官方预售站Ticketmaster查询。