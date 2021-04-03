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又高又英俊的五魁大王治理着他的国家，

他还娶了美丽的吉大夫人做妻子。





五魁大王希望有个王子来继承王位，但吉大夫人一连生了六个女儿。

几年以后，他们的第七个孩子出生了。

可这次仍然不是五魁大王一直在盼望的王子。

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五魁大王怒不可遏，发火说再也不需要女儿了。





“这个孩子的名字就叫‘巴里丫头’吧，她是个不受欢迎的孩子，马上把这孩子给我扔掉！”





吉大夫人只好叫来一个手艺很好的匠人，用玉做了一个箱子，

然后小心翼翼地把孩子放进了箱子里。





“去把这个箱子放到江面上……”





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从海边路过的老爷爷和老奶奶发现了那个玉箱子。

在两位老人的精心养育下，巴里公主很快就15岁了。





巴里公主的父母亲五魁大王和吉大夫人生了病，吃什么药都不见好。一个大臣说，他从高僧那里听说，五魁大王和吉大夫人生病是上天的惩罚，因为他们扔掉了第七位公主。

五魁大王和吉大夫人找到了巴里公主，请求她的原谅。





“父王，母亲，我去阴间找圣水回来吧！”





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巴里公主离开王宫，却不知道该往哪里走。就在她不知所措的时候，一群乌鸦和喜鹊飞来，绕着她飞来飞去，似乎在示意她跟着它们走。





巴里公主跟着乌鸦和喜鹊们上了路。可是，这条路实在是太艰险了。





巴里公主翻过12座山，坐船渡过了波涛汹涌的江水，走过彩虹桥，终于到达了阴间的门口。





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一个魁梧的男人出现在巴里公主面前，挡住了她的去路。

原来，他就是阴间的守门人。





“我需要阴间药泉里的圣水去救父母的性命，求您行行好，给我一点圣水吧！”





“如果你在今后三年里为我砍柴、烧火、挑水，我就给你药泉里的圣水。”





约定好的3年时间到了。守门人带着巴里公主去了药泉，用瓶子装好了圣水。还给了她一个袋子，里面有三种药草。





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巴里公主和守门人带着他们的孩子回到了王宫。遗憾的是，五魁大王和吉大夫人很久以前就去世了。





巴里公主把从阴间带回来的圣水注入五魁大王和吉大夫人的嘴里，然后拿出那三种药草，轻拂他们的身体。五魁大王和吉大夫人重新开始呼吸，他们身体里的血液又开始流动，还长出了新的皮肤。





“巴里啊，我们抛弃了你，你却救了我们啊！”





“这是我作为女儿该做的。”





巴里公主离开王宫，把抚养自己长大的老爷爷和老奶奶接来，跟在阴间结为夫妻的丈夫还有他们的孩子一起，长长久久地过上了幸福快乐的生活。