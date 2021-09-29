恶人世界2：济州失踪事件始末 (악인은 너무 많다 2: 제주 실종사건의 전말)

导演：金会根

主演：金俊裴

类型：惊悚

片长：83分钟

上映日期：2021年10月（韩国）

英文片名：Too many villains 2 - missing in Jeju





剧情概要：

江弼（金俊裴饰）十年前在一场事件中受了刀伤，从此便隐居起来，过上了如废人般的生活。一天，曾和江弼相处得不错的兄弟突然找来，说济州岛的一位建筑商在悬赏找人，若是办成，便会有相当可观的一笔巨额收入，拮据的江弼考虑后答应下来并动身前往济州岛。然而，在他寻人的过程中，却发现这位建筑商背后有着惊人的秘密，不仅操控足球联赛，还组织罪恶的卖淫行为。而身边所有的人也都有着不为人知的另一张面孔。





幕后花絮：

影片主演金俊裴从影以来从龙套做起，在无数影视剧作品中磨练出了精湛演技。因其外表粗犷，所塑造的角色几乎均为可怕的“恶人”形象，因此也有了“头号恶人演员”的名衔。他曾在《恶人世界》第一部中以精彩的表演赢得了极好的评价，而在第二部中，他也将展现更加强悍、冷漠的魅力，导演也认为这也是电影票房的一大保障。