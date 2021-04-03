《漫话国乐》 四季歌 / 月正明 / 月亮高挂天空

刚过完中秋节，乍一看周围都已披上了秋天的色彩，充满了浪漫的氛围。说到这里，想必很多朋友也对此深有感触，再过三个多月，2021年即将落幕，时光如梭，让人不由感叹。





这时候，人们的脑海中会浮现出短歌《四季歌》。短歌指较短的歌，在正式表演长达好几个小时的盘索里之前，艺人通常先唱短歌，以此溜嗓子与招揽观众。《四季歌》以“这山那山花开了，分明是春天到来。虽然春天已到，世事却令人深感凄凉，我昨日青春洋溢，今日便白发苍苍，真叫人寒心啊”为开头，细腻地描写了对人生的感悟。





《四季歌》以春、夏、秋、冬四季比喻人生，感叹每逢换季时总觉得时光如梭，人生无常。这首歌还借此嘱咐人们，人生短暂，不要因遇到坏人而苦恼，应该趁年轻时，和亲近的人一起尽情玩乐，享受美好人生。

短歌《四季歌》/ 声花歌客团





说到秋天，我想很多朋友会联想到“秋高气爽”一词，秋季又高又蓝的天空令人心旷神怡。而且再过一段时间，月夜里还可以看到雁子成群在上空飞翔的场面。在如此凉爽舒适的秋夜，古人还喜欢出去游船。





当时的游船，河上会有好几艘大大小小的船只，在乐师演奏的音乐陪伴下畅游，不过古人认为这只是贵族们炫耀自己拥有的富贵和权力，不足以说是风流。





读书人说的真正的风流是两三人对坐在小小的渡船上斟酒对饮、吟诗作乐、谈笑风生。时调《月正明》刚好歌颂明亮的月夜下游船的风光：

“月正明、月正明，

游船至于秋江，

河水底为天空，

明月高挂天空，

使仙童捞明月，

尽情玩明月吧。”





这一段描写了在秋意浓浓、清爽宜人的夜晚，几个人一起乘船往河水中航行。秋夜的空气是多么得新鲜，加之潺潺水流声以及不知从何处传来的鸟鸣声，这时睁眼一看，缓缓的河水映照着天上的明月。船上的一名书生突然心血来潮叫侍从把河上的明月捞起来给他看看，他想看个清楚。侍从听了主人这些莫名其妙的话，马上理解其意，咧嘴笑了笑。





时调通常是界面调，曲调给人凄凉的感觉。《月正明》和其他时调不同，用羽调时调平心静气地歌唱。女艺人李允珍（音）在钢琴的伴奏下，像秋天的晴空一样以清脆的歌喉歌唱，别有一番韵味。

羽调时调《月正明》 / 李允珍（音）





国乐中还有一首与月亮相关的百济时代音乐，发源于全罗北道井邑并广为流传，因而命名为《井邑词》。这首歌描写了妻子翘首以盼行商的丈夫安全归来的故事。出去行商的丈夫到了深夜也不回家，忧心忡忡的太太就出去望着天上的月亮祷告：

“祈求明月普照大地，

照亮夫君回家的路，

唯恐夫君在黑暗的途中不小心陷入泥潭里。”





在高丽时代，这首歌从民间传入皇宫，在宫里开始演奏起来。可到了朝鲜王朝时代，其歌词失传，只有曲调作为伴奏音乐流传下来，变成管乐合奏曲《寿齐天》。从此，除了作为宫廷舞蹈《处容舞》的伴奏音乐以外，重要的仪式或王子出行时也演奏这一乐曲，其旋律雄伟而柔和，被评为宫廷音乐的佼佼者。

《月亮高挂天空》/ 玄琴乐团、姜权珣