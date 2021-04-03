《鱿鱼游戏》火爆全球 韩跻身文化内容生产强国

ⓒNetflix, Inc.

流媒体播放平台奈飞（Netflix）出品的韩国电视剧《鱿鱼游戏》在全球掀起热潮。该剧不仅成为首部登顶奈飞美国人气排行榜的韩剧，还在奈飞开通服务的83个国家的电视节目排行榜上名列前茅。





全球流媒体平台内容排名统计网站FlixPatrol的数据显示，以本月27日为准，在奈飞开通服务的全球83个国家中，《鱿鱼游戏》在其中76个国家的电视节目排行榜上排名第一。除在印度排名第三外，在其余国家也均排名第二。由此，该剧以压倒性的优势占据了全球综合排行榜的榜首，得分为822分，较排名第二、得分708分的《性教育》高出100多分。FlixPatrol按照第一名得10分、第二名9分、第三名8分的方式为节目打分，《鱿鱼游戏》的得分接近满分900分。





《鱿鱼游戏》讲述了一场奖金高达456亿韩元的神秘淘汰赛的参赛者为了取得胜利，挑战生死逃杀游戏的故事。参与游戏的人包括脱北者、被解雇劳动者、外国劳动者、因亚洲金融危机而破产的基金经理等。该剧借鉴了好莱坞人气电影类型中“死亡游戏”的模式，将韩国传统游戏和适者生存的淘汰赛结合起来，获得了全世界的共鸣。





《鱿鱼游戏》在美国烂番茄网站上获得了新鲜度100%的评价。烂番茄根据观众和专业评论家对作品的评价为新鲜度打分。此外，全球主要媒体也对《鱿鱼游戏》大加赞扬。美国《福布斯》评论说，“这是Netflix最独特、最吸引人的作品之一”。《纽约邮报》的大众文化评论网站“Decider”也称赞该剧“将新鲜的创意升华为一部紧张刺激的电视剧”。大众文化批评家则指出，尽管剧中庞大华丽的布景、不真实的游戏和所有角色统一的运动服着装令人感受到与现实的距离，但这个游戏本身正如同社会的浓缩版。





《鱿鱼游戏》以孩子们在游戏中学习生活智慧这一全球共通点为基础，淋漓尽致地揭露了崇尚赢者通吃的竞争社会的弊病，引起了全世界人的共鸣。有预测认为，按照目前的趋势，该剧有望走出非英语国家，成为奈飞有史以来最受欢迎的作品。





《鱿鱼游戏》的成功再次展现了韩国文化内容的强大实力。继奉俊昊执导影片《寄生虫》席卷奥斯卡颁奖典礼之后，奈飞韩剧《王国》、《甜蜜家园》先后掀起热潮，《鱿鱼游戏》延续了这一潮流，可以说韩国已成为主要文化内容生产国。彭博社指出，从《鱿鱼游戏》中可看出，韩国的文化内容生产能力可与支配全球娱乐产业的好莱坞媲美，韩国的文化内容正令好莱坞面临挑战。