岸田文雄将出任第100任日本首相 韩日关系或发生变化

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日本前外务大臣岸田文雄将出任新一任日本首相，预计日本外交政策将维持现有基调不变。不过有分析谨慎认为，韩日关系或将发生一定变化。





青瓦台表示，韩国将继续与新一届日本内阁合作，推动发展面向未来的韩日关系。





在29日进行的日本自民党总裁选举中，岸田文雄获得257票，力压获得170票、选举人支持率最高的行政改革大臣河野太郎，取得了胜利。岸田文雄将在10月初举行的众议院、参议院首相指名选举结束后，就任第100任首相。





岸田文雄在安倍晋三政府时期担任了4年8个月的外务大臣，并于2015年12月作为日方代表签署了韩日慰安妇问题协议。岸田文雄出生于1957年，其父曾是众议院议员。岸田文雄通过担任父亲的秘书步入政坛，此后9次当选众议院议员，并在安倍晋三政府时期历任外务大臣、防卫大臣、自民党政务调查会长等要职。岸田文雄所领导的派系“宏池会”属于鸽派，是自民党的名门派系，向来重视与韩国、中国等周边国家的关系。岸田文雄本人的理念也与身为右派的前首相安倍晋三不同，他几乎从未发表过过激言论，被认为是十分谨慎的人物。2015年韩日慰安妇问题协议签署当时，安倍晋三曾就“日方痛感责任”这一表述感到为难，说服他的正是时任外务大臣岸田文雄。





不过这并不意味着韩日关系前景一片光明，日本外交政策的总体基调预计不会有显著变化。韩日关系在安倍晋三政府时期日趋恶化。随后成立的菅义伟政府也未积极改善韩日关系，在菅义伟担任首相的一年多时间里，韩日从未举行过首脑会谈。2015年韩日签署慰安妇问题协议并宣布慰安妇问题得到了最终、不可逆的解决，不过由于日本政府的诚意受到质疑，该协议实际上已撕毁，旨在履行协议的和解与治愈财团也被解散。此后，韩国法院先后判决日方赔偿慰安妇和被强征劳工受害者。2018年，韩国最高法院判处三菱重工向被强征劳工受害者支付赔偿金，由于三菱拒绝履行判决，法院还发布了资产出售令。对此，日本政府针对韩国采取了出口限制等贸易报复措施。而岸田文雄在选举期间曾就慰安妇问题协议表示，若韩国连这一协议都不遵守，那么今后无论就未来作出何种承诺，都不会有意义。此外，他还对因太平洋战争等历史问题持续向周边国家道歉持负面看法。





不过也有意见谨慎预测，考虑到岸田文雄的政治倾向、作为外务大臣的经验、“岸田派”的政治立场等，韩日关系仍有可能发生变化。即使日本政府对韩日间问题的态度没有根本性转变，两国仍有可能较菅义伟政府时期更为积极地展开对话。