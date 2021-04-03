韩政府拟从10月底至11月初起采取“与新冠共存模式”

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韩国政府再次表示，虽然新冠疫情持续扩散，但仍将按照原定计划从10月底至11月初起转换防疫体系，摸索分阶段恢复日常生活的方案。该决定综合考虑了疫苗接种率大幅提高、现行防疫体系难以长期维持等因素。





保健福祉部长官权德喆28日在电视台记者俱乐部邀请讨论会上表示，目前国民很难继续遵守防疫规定，将推动防疫体系向“与新冠共存”模式转换。权德喆就具体转换时间表示，10月底高龄层疫苗接种率将超过90%、一般成人接种率也将达到80%，是合适的转换时机。若10月底完成接种，2周后的11月初即可形成免疫效果，届时将实行阶段性的恢复方案。不过权德喆也强调，德尔塔变异毒株的传染性极强，若新增确诊病例达到4000-10000例，医疗体系将无法承受，因此仍需遵守基本的防疫规定。这意味着即使转换防疫体系，也无法完全回到新冠疫情前的日常生活。





具体实施方案包括放宽对私人聚会和大众设施的限制、引入疫苗通行证、修改防疫标准等。权德喆表示，目前正探讨针对完成接种者的私人聚会和大众设施防疫措施放宽方案。权德喆还透露，有可能效仿德国实施“疫苗通行证”制度。疫苗通行证制度是一种证明制度，允许完成接种者、痊愈者、检测结果呈阴性者使用设施。上述措施若得到实施，民间营业限制也有望放宽。权德喆表示，可考虑采取将营业时间从目前的22时延长至24时等措施，分阶段放宽限制、尽可能简化防疫规定，确保各类设施能够营业。





防疫标准则有可能从目前的确诊病例数改为危重症率和死亡率。此外，政府还在筹备扩大居家治疗的方案，即患者在家休养并随时检测氧饱和度等指标，病情出现恶化时即刻移送至医疗机构。权德喆指出，该方案的关键是患者分类、症状恶化时的即刻移送、选择合适的医疗机构。





韩国单日新增确诊病例在中秋节后猛增，并一度超过3000例。权德喆表示，目前医疗体系最多可应对2500例，若新增病例持续超过3000例，则需要制定其他对策。





目前韩国第一剂疫苗接种率已超过75%，完成接种率也接近50%，成人的完成接种率已超过50%。政府计划到10月底实现完成接种率80%的目标。