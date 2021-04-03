导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：宋贞秀（大韩国化妆品产业研究院教育宣传组组长）





爱美之心人皆有之。说起韩国，大部分女士们都会想起的就是韩国化妆品。疫情中，悉闻第一座韩国化妆品宣传馆在首尔明洞开张。本期节目有请负责人宋贞秀为大家介绍一下相关情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

宋：大家好。我是大韩化妆品产业研究院的宋贞秀，我主要负责的是宣传和培训工作。现在我的主要业务是负责韩国第一家K-beauty体验馆的运营工作。非常高兴有机会在KBS韩国国际广播电台介绍我们的化妆品体验馆。

南：你的中文这么好，您是怎样跟中国结下缘分的呢？

宋：在我还很年轻的时候，有一个朋友给我做了中餐的东北拉皮，结果我一下子迷上了中餐的神奇魅力，于是开始学习中文，并且在中国的大学完成了硕士学位。









南：恭喜你们“韩国化妆品体验馆”隆重问世，请你给我们介绍一下这是一个怎样的体验馆呢？

宋：我们这个K-beauty化妆品体验馆是由韩国保健福祉部和大韩化妆品产业研究院共同运营的韩国第一家化妆品宣传馆，主要是将已经被考证的优秀中小企业的产品，通过展示和大众体验，帮助他们打开通往世界的销售渠道。国内的外国人和普通消费者都可以免费在这里随意使用和体验韩国中小企业的优秀化妆品。

南：开办这样的体验馆的背景是什么呢？

宋：韩国化妆品产业的市场占有率目前在全世界占据第八位，出口占第四位，但是，化妆品出口主要是大企业担当，其实韩国中小企业的化妆品当中，优秀产品也非常多。只不过大众对他们还不太了解，所以我们就策划了这样一个项目，希望韩国中小企业的化妆品也能走向世界。

南：消费者们对这个体验馆的反应如何呢？

宋：我们的体验馆设在首尔市中心的明洞，坐在我们体验馆的咖啡座上，不仅能看到著名的明洞教堂，同时还能看到首尔的地标南山。因为背景十分美丽，很多人都会情不自禁地掏出手机来不断拍照。因此，我们体验馆可以说是一个集体验和休闲于一体的地方，每天中午和下班之后都会有很多上班族光顾。









南：韩国的化妆品在全世界尤其是亚洲很有人气，你认为这是为什么呢？

宋：原因很多样，首先韩国人特别重视皮肤保护，从婴幼儿时期就开始使用适合他们皮肤护理的护肤品，然后青少年时期每天防晒霜一定要使用，以防止紫外线对皮肤的伤害。此外，韩国化妆品生产十分重视原料，尽量使用自然亲和型的原料，减少对皮肤的刺激，因此普遍被认为韩国化妆品很安全。第三，应该就是韩流热潮的影响了吧，比如韩剧和韩国歌手等演艺人的影响应该说也不小。（图片来自嘉宾）