CL全新正规专辑收录歌曲《Love Like Me》提前公开 阿内·玛丽参与制作

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CL即将发行全新正规专辑《ALPHA》，9月29日，新专辑的第二首提前公开曲目《Love Like Me》发行，再为专辑预热。

据介绍，CL此次新专辑中将有多首歌曲拍摄MV，不久前CL因参加时装秀前往美国，在结束相关日程后，CL也在当地进行了至少一首新歌MV的拍摄，直至9月27日才回到韩国。究竟是哪首作品且将展现怎样的画面，也让歌迷十分期待。

而29日下午1点发行的第二首提前公开去《Lover Like Me》也受到了颇高关注。此前公开的第一首收录歌曲《SPICY》曾力邀到著名演员约翰·马尔科维奇（John Malkovich）为歌曲录制旁白，而《Lover Like Me》更是为韩国歌迷带来惊喜，因为歌曲合唱及作词人之一为在韩国有着超高人气的歌曲《2002》的演唱者阿内·玛丽（Anne-Marie），歌曲也不同于《SPICY》，侧重的是CL细腻、温柔的唱功。歌曲内容讲述的是果断与花心恋人分手后潇洒、自信的样子。

CL的新专辑《ALPHA》预计将于10月中旬正式发行，目前也有多档综艺向其抛来橄榄枝，届时CL也将进行丰富的回归活动。