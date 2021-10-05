TOMORROW×TOGETHER首场演唱会“ACT：BOY”圆满结束

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TOMORROW×TOGETHER出道两年七个月后举行的首场演唱会“ACT：BOY”于本月3日圆满结束。五位成员在演唱会中共演唱了25首风格各异的歌曲，和全球粉丝共同度过了150分钟的奇幻音乐之旅。





此次演唱会为了能够最大限度拉近TOMORROW×TOGETHER成员和MOA（官方歌迷名称）的距离，使用了诸多尖端演出技术和设备。演唱会通过6块高清屏幕以不同角度呈现舞台，歌迷也可在观赏过程中随时切换自己想要观看的画面，为粉丝提供了更好的视听体验。





演唱会吸引了来自全球126个国家和地区的MOA实时在线观看。本月10日还将推出演唱会完整视频，让更多歌迷重温演唱会盛况，再次感受现场的精彩。





TOMORROW×TOGETHER“ACT：BOY”作为出道以来的第一场演唱会，对于成员和歌迷都具有特殊意义。演唱会在包括出道专辑《梦之章：STAR》在内的“梦之章”系列，以及“混沌之章”系列和“minisode1：Blue Hour”等TOMORROW×TOGETHER出道后发行的所有专辑中选曲，可谓记录了近三年来成员们和粉丝共同走过的点点滴滴。