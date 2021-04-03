北韩试射高超音速导弹的意图及其未来走势

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当地时间9月21日，韩国总统文在寅在第76届联合国大会上发表演讲，提议南北韩和美国三方或南北韩和美国、中国四方推进发布《终战宣言》后，北韩国务委员会委员长金正恩的胞妹、劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话，作出积极回应。但是没过几天北韩就试射高超音速导弹，以打探韩国政府的反应。





这可以说具有确认韩国政府立场的意图。9月25日，金与正副部长通过谈话阐明有意改善南北韩关系的意志，并提及在相互尊重的情况下与韩方讨论举行南北韩首脑会谈的可能性，但也要求韩方取消“双重标准”等提出了一些先决条件。“双重标准”主要是指韩国表示试射潜射弹道导弹是为了增强国防军事力量，但将北韩试射导弹界定为挑衅行为。因此，北韩此次试射高超音速导弹是要看看韩国政府会作出何种反应。





韩国总统文在寅提议推进发布《终战宣言》后，北韩外务省副相李泰成于24日清晨发表谈话称，美国未放弃对北韩敌对政策是阻止终战的最大障碍，在美国不放弃对北韩敌对政策的情况下，《终战宣言》只不过是“空谈”而已。但是7小时后，北韩劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话称，从全面结束韩半岛长期持续的停战状态、消除彼此敌对态度的角度来看，《终战宣言》提议值得瞩目，而且是个好主意，并通过25日的谈话称，她个人认为双方通过富有建设性的对话可尽早解决发布《终战宣言》、重设南北韩共同联络事务所、举行南北韩首脑会谈等事宜。但是三天后北韩试射了新型高超音速导弹。试射新型高超音速导弹20多分钟后，北韩常驻联合国代表金星在联大一般性辩论中作出了与金与正相同的主张。





2019年2月河内美北首脑会谈破裂，同年10月在瑞典举行的最后一次美北工作协商也无果而终，因此北韩于当年12月宣布开展正面突破战，以面对敌对势力的制裁压力。金星演讲的核心是敦促美国放弃对北韩敌对政策、取消对北韩双重标准和在韩半岛周边的联合军演及战略武器部署。由此可见，拜登政府成立后，北韩仍将美国放弃对北韩敌对政策等作为举行美北对话的先决条件，其根本立场丝毫未发生变化。





分析认为，北韩对《终战宣言》提议作出积极回应具有争取国际社会缓解或解除对北韩制裁、认定北韩为拥核国家等战略意图。此外，不论《终战宣言》能否发布，都会为北韩营造有利局面。《终战宣言》顾名思义是宣布战争结束，因此北韩可要求美国取消根据其国内法对北韩采取的制裁措施。目前，北韩被美国列入“支恐国”名单，且美国根据其敌对国家制裁法，对北韩采取制裁措施。但是《终战宣言》的发布意味着美国和北韩不再是敌对关系，因此北韩可要求美国和联合国取消对北韩制裁措施，并进一步主张撤离驻韩美军。如果美国不同意发布《终战宣言》，而南北韩和中国表示赞同，也能为北韩营造有利局面，因此将不会对北韩造成损害。





进入9月后，北韩试射三次导弹，并对韩国和美国发表三次谈话，采取刚柔并济的两面战术，因此北韩今后的走势更加引人关注。总的来说，北韩在对韩美两国展开武力示威，并以此逼迫美国接受他们提出的先决条件。北韩试射新型远程巡航导弹后，朝中社报道称，远程巡航导弹是在完成劳动党第八次全国代表大会上提出的国防科学发展及武器系统开发五年计划的重点目标中具有重大意义的战略武器，其开发工作根据科学而可靠的武器系统开发工序得到稳步推进，在此过程中成功进行了细节部分的试验、数十次的发动机地上点火试验、各种不同的试飞、制导试验、威力试验等，这表示包括远程巡航导弹和9月28日试射的高超音速导弹在内，北韩还在开发多种新型武器系统，并持续进行导弹试射，因此韩国政府有必要确认北韩有没有改善南北韩关系的意志，并为举行南北韩对话和美北对话作出更大努力。以目前的情况来看，短期内将难以举行南北韩对话，美北对话也是如此。但是北韩有可能在明年2月北京冬奥会和3月韩国总统大选之际展开和平攻势，将僵持局面转换为对话局面。





北韩试射新型高超音速导弹后，美国、英国、德国等国际社会发出强烈谴责，并敦促北韩回到对话桌前。对话是解决问题的重要途经，因此我们希望美北双方今后进行私下接触时能够相互退让一步，为重启无核化协商铺平道路。