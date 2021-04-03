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北韩崇尚集体主义，服装穿着也不例外。校服、军服、人民装、工作服、运动服和服务员服装无不强调整齐划一，居民们参加活动时穿的服装也是如此。





金正日委员长和金正恩委员长经常在讲话中强调服装应符合社会主义生活方式，并极力排斥资本主义时尚服装。北韩将服装作为强调集体主义、维护体制稳定的辅助手段，也就是说，北韩试图通过划一的服装提高民众对组织的认同感和归属感。团体服装端正朴素，注重功能性和实用性，因此北韩居民在日常生活中也喜欢穿团体服装。





服装产业在北韩轻工业中占据极大比重，因此内需服装通常在轻工业省制服研究所进行标准设计、研究加工方法，并在各地方单位生产后，通过百货商场、综合商店等供给北韩居民。





但是金正恩委员长执政后，北韩的服装设计出现较大变化，团体服装的设计也倾向于注重现代美感。在今年8月举行的平壤美术大学建校74周年美术展上展出了许多服装图案，其中包括校服、运动服、服务员服装等团体服装图案。金正恩委员长执政后，高丽航空公司空中女乘务员制服的领口比过去下凹，裙长比过去变短，颜色从过去象征社会主义的红色改为深蓝色，并制作配套的帽子，整体观感洗练，因此北韩将其作为对外宣传的重要手段。





校服是北韩最具代表性的团体服装。在北韩，从小学到大学都要义务性地穿校服，且各级各类学校的校服都由国家统一设计、发放，因此各类型学校的学生都穿同样的校服。此外，北韩的校服上没有姓名牌，这是因为北韩比个人主义更注重集体主义。特别值得一提的是，北韩于2015年一改以往“上百下黑”的传统样式，增加灰色、裙装等其他元素，推出设计多元化的校服。这些校服是中央产业美术指导局从平壤美术大学和各产业美术创作所提交的设计图案中最终选出的作品。





学校毕业，进入工作岗位后则要穿叫作“工作服”的团体服装，但是北韩居民最常穿的是军服。由于北韩常备军人数超过百万，且男人在60岁以前、女人在结婚以前都隶属于工农赤卫军，并按规定时间进行军事训练，因此，不论男女至少会有一套军服。





此外，北韩男人还喜欢穿“人民装”。人民装虽然不是团体服装，但是金日成、金正日、金正恩，也就是北韩最高领导人经常穿人民装出席正式场合，且成年男性都有人民装。同样的人民装按其色调、口袋的样子、扣子的模样、布料的素材分为一般型、普及型和高级型。一般民众大都穿被称为“人民校服”的军绿色或土黄色人民装，不仅穿着上班，平时也穿着出门。最高领导人则有其爱穿的样式。已故北韩国家主席金日成喜欢穿戴扣子的人民装，且扣上所有的扣子。已故北韩国防委员会委员长金正日重视实用性，喜欢穿带拉链的卡其色人民装。北韩国务委员会委员长金正恩爱穿使用高级素材的人民装，但在进行现场考察的时候有时会解开扣子，露出白色衬衣，且无拘无束地与当地居民交谈等，给人以和蔼可亲的印象。这可说是针对民众的一种服装政治。





金正恩委员长执政后，多种多样的外国服装通过集市流入北韩，但是北韩最近加强对年轻人的着装管制，并大力扶持国内纺织服装产业发展，因此北韩居民尚无法摆脱团体服装的束缚。