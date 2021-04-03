开发企业型电商平台——韩国“FORBIZ KOREA”公司

ⓒ FORBIZKOREA

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“FORBIZ KOREA”公司，这是一家提供电商解决方案的企业。让我们先来听一听公司代表申熏植先生（音，신훈식）的介绍。





FORBIZ KOREA专业提供企业型电商解决方案。申熏植代表曾在IT咨询公司担任策划和研发工作，为了改善现有购物网站支持服务存在的缺陷，他创办了FORBIZ KOREA。申代表将购物网站和基于数据的统计系统结合起来，开发了智能型购物网站系统。该系统帮助企业打造并运营量身定制型的购物网站。公司在过去10多年间完成了300多个购物网站构建项目，其中包括正官庄、大创等品牌的购物网站。公司还是东南亚最大电商企业LAZADA的合作伙伴，推动韩国品牌进军东南亚市场。





以购物网站为例，顾客在红参购物网站下单后，货物直接从全国的1300多家加盟店发送。购物网站与加盟店的销售额挂钩，实现了与小工商户加盟店的共生。不仅消费者能够获得满意的购物体验，购物网站的销售额也大幅提升，可谓一举多得。又比如，对于食品购物网站来说，保持产品新鲜和库存管理至关重要，FORBIZ KOREA为此开发了将生产管理系统和购物连接起来的解决方案。此外，公司依靠多年积累的技术和经验，先后打造了生活用品网站解决方案、室内装潢及家居用品买手店网站等。最近，为了向更多用户提供价格低廉的解决方案，公司新开发了名为RELAKET的平台解决方案。RELAKET是一种未来新型电商模式，通过一个平台将优秀生产方、优秀销售方和优秀营销方连接起来。





此前，企业在自营网站或公开平台上销售，在社交媒体上与顾客接触交流，并没有一个能够整合、连接这些功能的电商平台。而RELAKET将所有这些功能集中到了一起。在RELAKET上，商家可对库存、订单、配送、售后服务进行综合性管理。此外，RELAKET不仅连接国内八大主要电商平台，还与LAZADA、Zilingo等海外平台连动。在语言、货币各不相同的多国平台上销售的产品通过RELAKET得到了综合性管理。今年3月，FORBIZ KOREA又与NAVER联手推出了META Commerce服务，这是一项免费独立的电商平台服务。公司将扩大国内电商市场的生态系统视作提高自身竞争力的途径。





META Commerce不仅适合初创企业，也可运营大型购物网站。这项细致的服务为用户提供开发、设计、营销等领域经过实践检验的专家咨询，使任何人都能够挑战电商。从未停下创新步伐的FORBIZ KOREA正紧跟电商新潮流，准备着下一步的行动。





FORBIZ KOREA的最终目标是提供连接全世界所有人的跨国电商平台。为了实现这个目标，公司正不断进化以适应瞬息万变的电商环境。我们期待在未来能够看到FORBIZE KOREA打造的全球电商市场和最完美的解决方案。