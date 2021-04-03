中国多地电力短缺 或波及韩国和全球经济

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目前，中国多地电力供应遭遇困难，问题在于，有分析认为，比起恒大集团事件，电力短缺才是中国经济面临的真正危机。预测指出，受缺电影响，中国经济增长率将出现下滑，全球经济也将受到冲击。今天，我们邀请到了环球经济研究所所长金大浩（音，김대호），与他一起分析中国缺电的原因及这一状况对韩国和世界经济的影响。





中国缺电源于多方面的原因，最值得关注的是与澳大利亚的贸易战。澳大利亚与中国从去年5月起因政治、经济等问题互相实施经济制裁措施。由于煤炭和钢铁出口在澳大利亚经济中占据了相当高的比重，当时普遍认为，中国停止进口将对澳大利亚造成打击。然而澳大利亚找到了印度等其他出口对象国，中国的煤炭价格却因为进口量骤减而猛涨。中国试图从其他国家进口，但是非洲煤炭因当地政局动荡未能按时出口，印度尼西亚煤炭的燃烧效率又只有澳大利亚的50%。入秋后，中国北方地区开始供暖、用电量上升，这些问题逐渐凸显，导致部分发电站的发电量减少。





中国政府对高耗能行业实施限电也被认为是电力短缺的原因之一。虽然中国政府过去也在用电高峰期对钢铁、水泥等用电量较大的公司进行限电，不过当时这些政策并未得到严格执行。随着中国国家主席习近平提出到2060年实现碳中和目标，地方政府开始严格执行相关政策。习近平还指示，2022年北京冬奥会期间必须向全世界展现北京的蓝天，化石燃料发电也因此受限。多重因素的叠加引发了此次缺电。有分析指出，比起最近全球关注的恒大集团事件，缺电或将为中国经济带来更大的危机。





纽约股市和国际投行对恒大事件的担忧存在被夸张的成分，中国是完全可以处理好这一事件的，但是缺电问题并没有立竿见影的解决办法，并且有可能对中国制造业整体造成影响。中国是世界工厂，制造业生产若出现差池，有可能引发全球性的供应混乱。从这一点来说，缺电比恒大事件更需要警惕。高盛、摩根大通等金融机构也纷纷下调了对中国经济增速的预期，原本今年中国经济有望增长7%-8%，但因缺电有可能下滑到6%-7%。





2013年-2018年，中国经济对世界经济增长的贡献率达到28%，是美国的2倍，对世界的影响之大由此可见一斑。电力短缺还不可避免地波及到了中国境内的外资企业。在韩国企业中，位于江苏省的浦项制铁不锈钢工厂从上月17日起部分停工；好丽友辽宁省工厂从上月27日起停工。不少中小企业也受到了冲击。中国素有“世界工厂”之称，有分析担忧，中国的缺电问题将使全球供应链陷入混乱，从而加剧通货膨胀。





全球供应链已经被新冠疫情打乱，部分地区无法生产零部件，导致汽车、智能手机等产品得不到及时供应。在中国生产的工业零部件种类极多，若缺电导致当地企业和外资企业停工，不仅中国经济增速将下滑，世界其他地区也将无法按时生产。目前，各国为应对疫情正实施宽松的货币政策，在这种情况下，供应不足有可能导致物价暴涨，进而引发滞胀，即物价上涨和增长停滞同时发生的情况。





在中国政府大力的经济刺激政策下，中国经济从去年下半年起逐步摆脱疫情影响，显著复苏。不过随着政府对民营企业展开高压监管、疫情再次扩散、大宗商品价格上涨，最近中国经济运行情况迅速恶化。在这种情况下发生了电力短缺，恒大集团的债务问题也随时有可能爆发。专家认为，若中国内需无法恢复，全年经济增速存在进一步下滑的可能性，届时与中国经济息息相关的韩国经济也将遭受冲击。此外，明年美国将开始加息，联邦政府关门、国家破产等问题令人担忧；英国脱欧的副作用也在逐步显现。韩国金融部门警告，来自多国的利空因素若同时发生，有可能引发一场“完美风暴”。





尤其需要关注的是韩国出口和汇率的走势与中国存在同步化现象。韩国60%-70%的对华出口产品均为中间材料，用于生产中国出口的成品，因此中国出口放缓有可能影响韩国出口。另外，韩元与人民币汇率也存在同步化现象。中国增长一旦放缓，韩国货币的波动性也将扩大，亟需采取措施予以应对。





首先，韩国企业需要积极寻找替代进口来源，以应对半导体等零部件供应不足情况的发生。从国家层面上来说，政府需要及时向企业提供有关信息，防止部分零部件的供应不足影响总体产业。从长期来看，必须推动进口多边化，降低对个别国家的过度依赖。





最近一系列不利消息被视作中国经济即将发生骤变的信号。韩国经济与中国经济密不可分，我们需要对中国经济增长放缓和增长模式转变对韩国经济的影响进行深入思考。