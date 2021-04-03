防止和缓和面部浮肿的小窍门

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晚睡或是没睡好，第二天可能就会脸肿。若是睡前还吃夜宵，浮肿就会更严重。面部浮肿不但会看上去疲惫，即使化妆也很难遮盖。特别是，通常眼睛是肿得最严重的部位，严重影响整体面部形象，下面为大家支招该如何预防和舒缓面部浮肿。

首先，要有正确的睡姿。蜷着睡或是趴着睡会影响面部和脖颈的血液循环，从而导致面部浮肿。另外，枕头低有益健康，脖子角度越高，越容易产生颈部皱纹。

还要调节饮食。吃饭时，喝汤多的就要注意了。汤的盐分高，会加重身体浮肿。不光是汤，盐分含量高的方便面、火腿等快餐和加工食品同样能助长浮肿。特别是睡觉之前吃，保证脸第二天绝对肿肿的。

另外，还要睡前按摩。想要缓解浮肿，尝试睡前按摩吧。按摩可以缓解面部疲劳，同时促进血液循环。按摩时，涂抹一层厚厚的按摩霜或是补水面霜，可以减小刺激。从耳后凹陷处开始慢慢按压直到脖颈下。用手托住面部两侧，用双手指尖部分由内向外反复按压颧骨，接着按摩从颧骨到下巴的地方。最后，打开手掌，抵住脸颊，由下向上画圆。还可以用绿茶按摩。将化妆棉和纱布用绿茶蘸湿，装在罐子中放冰箱保管。早上发现脸肿，可以将其放在脸上按摩，能减轻浮肿。或者也可以把勺子或化妆水放入冰箱，用时取出按摩。

另外，多吃些排水食物。红豆、薏仁、黄瓜、西瓜等都是不错的排水食材，虽然不能马上就见效，但只要坚持一定能看到效果。

勤泡澡也可以促代谢。将全身浸泡在温水里，利用水温提高身体的新陈代谢、促进血液循环，就能将多余的水分和废物从体内扫光光。





（文中窍门来自张*秋听友）