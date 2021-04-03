疫情下韩国各级学校开学情况

ⓒ YONHAP News

在新冠疫情第四轮大流行的情况下，韩国各级学校按照教育部的教学运营方针，从8月17日起先后开学。当初，教育部计划首先从8月17日至9月3日两周期间，安排全国各级学校的部分学生到校上课，然后从9月6日起全面实施全体学生到校上课，但部分地区的学校可以按照当地的疫情形势调整学生到校上课计划。





具体来看，在实施最高级别第四阶段防疫措施的首都圈地区，小学一、二年级学生到校上课，三至六年级学生远程授课；初中先安排三分之一的学生到校上课；高一和高二学生半数到校上课，已接种疫苗的高三学生则不受限员措施影响。





在实施第三阶段防疫措施的非首都圈地区，小学一、二年级学生每天到校上课，三至六年级学生中四分之三到校；初中的话，三分之二的学生到校上课；高一和高二学生半数或全部到校，高三则所有学生到校上课。





但到了9月6日，首都圈地区的防疫阶段依然处于第四阶段，因此首都圈地区的学校未能全面实施全体学生到校上课。如今，幼儿园与高中大都实施全体学生到校上课，小学和初中只扩大到三分之二到校上课。以首都圈地区的一所小学为例，1、2年级每天到校上课，3、4年级每周一、二到校，5、6年级每周四、五到校。每周三由3、4年级与5、6年级学生轮流到校上课。





为了学生的安全，各级学校严格遵守防疫规定。学生们也认识到疫情的严重性，在课堂上佩戴口罩、勤洗手等。学生与家长们虽然也担心集体上课依然有感染风险，可还是欢迎扩大到校措施，因为上网课注意力很容易分散，而在课堂里可以集中精神授课，而且还可以与同学交流，到校上课也大幅减轻了家长们的负担。