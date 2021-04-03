《漫话国乐》 上灵山：解弹 / 竹林 / 竹枝词

相传，公元700年，新罗建立统一新罗初期，神文王为了纪念对于三国统一做出巨大贡献的先王文武王，在东海边建成了感恩寺。有一次，在感恩寺的前海上发生了一件奇怪的事情，有一座小岛在海上漂流，神奇的是在这座小岛上有一棵奇妙的竹子，白天分成两半，到了晚上就合二为一。





神文王听了这件事觉得很妙，就直接去东海，亲自踏上了小岛，这时突然有一条龙出现在神文王的眼前，说道：“这竹子是文武王担心国家的安危而送给国王的。竹子白天分成两半，晚上合二为一，就像一手不能拍掌，两手才能拍掌的道理是一样的。如果用这棵竹子做成笛子，必会天下太平。”





神文王听完就派名匠制作乐器。据古籍记载，吹此笛，当笛声响起，不仅击退敌军，还能抗洪抗旱，祛除疾病，平息一切波澜，因此命名为“万波息笛”，也就是说，这是可以平息无数风浪，消除一切烦恼的乐器。虽然古籍没有记录万波息笛的形制，可传统乐坛认为这一乐器很可能是竹制气鸣乐器-大笒。

《灵山会相》中“上灵山：解弹”/ 大笒-金正承





“上灵山”是由9曲组成的器乐合奏曲《灵山会相》的第一首曲子，节奏缓慢，演奏家会心平气和地演奏。“解弹”的意思是“解开曲调”，即演奏家以自己的风格重新诠释的自由变奏曲。尤其以大笒或笛子演奏“上灵山”、以玄琴演奏“下弦还入”时经常表演解弹，借此尽情发挥自己的实力。





韩国的管乐器中，竹制乐器居多。除了刚才欣赏的大笒以外，还有笛子、小笒、短箫、洞箫等都是用竹子制成的。神奇的是，这些管乐器虽然材料相同，然而按照竹子的厚度与演奏法，发出各不相同的声音。





古人喜好用竹子制作乐器，因为竹子体内是空的，制作乐器尤为方便。而且最大的优点是材质坚硬，不容易变形。不仅如此，竹子四季常青而受到书生的爱戴。到了寒冬，当其他树木都枯萎了，竹子依然常青。夏天的竹子则显得格外碧绿，风吹得竹叶哗哗作响，给人格外清凉的感觉。

《竹林》 / 张明序（音）





古代的书生还把竹子、梅花与松树统称为“岁寒三友”，即寒冬三知己的意思。其中竹子和松树在冬天不管冰冻风寒依然常青，坚强不屈。梅花在寒冬盛放，散发出淡淡的清香。“岁寒三友”寓意着书生在人生途中陷入困境，得像竹子、松树一样刚正不阿，坚贞不屈，像梅花一样将自强不息的精神传播到杂乱的人世间。





歌辞也是书生喜好的传统声乐曲，将较长的歌词，在奚琴、笛子、大笒等乐器的伴奏下歌唱的。歌辞《竹枝词》本来是与中国舜帝的妃子相关的民歌。相传，舜帝晚年，舜帝前往南部地区巡视途中不幸驾崩，舜帝的妃子娥皇和女英就急忙赶到舜帝去世的现场附近时，就抱着竹子悲痛地痛哭流涕，最终两人还一起投湘水而亡。相传，从此在该地区的竹子上出现了类似血泪的斑点，后人为了称颂娥皇与女英的感人事迹便创作了民歌《竹枝词》。





今天的《竹枝词》虽然取自中国的同名民歌，然而其内容截然不同，歌颂人生的短暂与美丽的风光。这首歌以“乾坤不老月长在，寂寞江山今百年。。。”为开头，感叹天地不老，月亮始终高挂天空，寂寞的江山已过了百年。

歌辞《竹枝词》/ 李东圭