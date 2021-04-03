全球经济不稳定冲击韩金融市场 股市、汇率、债券同时走弱

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随着全球经济情况日趋不稳定，韩国金融市场出现了股市、韩元汇率、债券同时走弱的现象。全球性通货膨胀可能性上升、美国债务上限谈判不确定性尚存、中国恒大集团事件、始于中国的供应链混乱等多重利空因素连续多日冲击韩国市场。





本月6日，韩国综合股价指数报收2908.31点，较前一个交易日下跌53.86点，跌幅为1.82%。这是韩国综合股价指数自去年最后一个交易日报收2873.47点以来的最低值。当天，科斯达克指数报收922.36点，较前一个交易日下跌33.46点，跌幅为3.46%。这是科斯达克指数自今年2月26日报收913.94点以来的最低值。





另外，当天首尔外汇市场上韩元兑美元汇率报收1192.3韩元，较前一个交易日上涨3.6韩元。这是韩元兑美元汇率在去年8月4日报收于1194.1韩元后，时隔1年2个月再次突破1190韩元。





国库券利率则全线涨至新高。当天在首尔债券市场上，3年期国库券年利率报收1.719%，较前一个交易日上涨6.9个基点；10年期国库券年利率上涨10.8个基点至2.399%。1个基点相当于0.01个百分点，韩元兑美元汇率、国库券利率上涨意味着韩元和国库券的价值降低。





专家指出，这种现象是多重利空因素叠加所导致的。比起利好因素，国内外金融市场对利空因素的反应更为明显，这意味着利空因素的影响正日渐扩大。新冠疫情扩散导致物流混乱、能源危机、增长放缓可能性等多个利空因素同时发生，使全球金融市场和经济情况日趋不稳。国际油价已涨至7年以来的最高值，并带动原材料价格大幅上涨，这有可能全面推升物价，对全球性通货膨胀的担忧进一步加深。还有分析认为甚至可能出现滞涨，即经济低迷的同时物价持续上涨。在这种情况下，中国和印度发生了前所未有的电力短缺，正动摇全球供应链。





专家指出，韩国股市、韩元汇率、债券同时走弱意味着外资正流出韩国，这主要是出于对全球性通胀的担忧和美国将提前加息的影响。问题在于当前情况仅凭企业、业界等个别经济主体很难有效应对，然而国内政界正忙于下届总统选举，政府与业界难以通过紧密合作展开积极应对。专家呼吁，各方应尽快认识到当前形势的严峻性。