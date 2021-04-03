导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：文玟（首尔国际学院院长）





随着喜欢韩国文化的中国人和喜欢中国文化的韩国人越来越多，这些年有关文化学习方面的各种竞赛活动不断推出。悉闻“韩中双语演讲大赛”即将举行，本期节目有请主办方负责人文玟为我们介绍一下相关情况。









南：文老师，您好！请你自我介绍一下，好吗？

文：大家好，我是首尔国际学院的院长文玟。我来自中国东北，原本教师，所以搞教育是我的使命。很高兴为大家介绍由我们参与主办的第二届“韩中双语大赛”的相关情况。









南：能介绍一下您的工作和工作机构吗？

文：我在首尔国际学院工作，首尔国际学院位于首尔市永登浦区大林洞。大林洞有很多新华侨的中国人，还有中国的朝鲜族人，首尔国际学院正是针对这些华人的子女，为他们提供优质的教育。

南：你们的学生主要是针对哪些群体呢？

文：比如刚来不久的中国人的子女，他们因为缺乏韩国学校的教育，所以韩语不行，我们就为他们提供韩国语教育。另外，在韩国出生或长大的中国同学们，缺乏中文教育环境而中文不行，这也是很多在韩的中国家长们的一大忧虑，所以我们就为他们提供中文教育。也就是说，我们首尔国际学院是个双语教育机构。









南：悉闻你们协会近期要举办一个盛大的演讲比赛，能介绍一下吗？

文：我们这个“中韩双语大赛”从2019年开始举办，要求参赛者一定要用韩、中两种语言来进行自己的演讲，评委对此来进行评分，然后确定获奖的名次。这个活动一共有三个单位联手进行，除了我们首尔国际学院以外，还有报社--中韩焦点新闻社，以及公共机关--西南首尔国际中心。我们三家机构各尽其责，分担筹办任务，已经把这个活动推动了三年了。

南：你们之所以主办这个活动的背景是什么呢？为什么一定是双语呢？

文：我们首尔国际学院办校已有8年，我们的主要目的就是帮助华人的子女们尽快地适应并跟上韩国的学校教育，同时还帮助他们不忘记自己父母的母语，做双语人才。所以我们使用韩国学校和中国学校的教材针对学生进行教育。

有了教育就应该有评价，为了让孩子们激发学习动机，就想到双语大赛。









南：具体举办日程以及目前准备情况如何呢？大家的反应如何呢？

文：今年报名的人不是很多，首先是疫情影响，第二因为我们要求双语，因此不少学生比较发怵，哈哈。其实没关系的。今年报名的人只有16人。预赛主要评价演讲稿子，小学生报名比较多，也有中学生，还有韩国名校外语高中的中文专业的学生。决赛都是定在“韩文节”的下午2点，今年恐怕要通过在线平台zoom来进行了。

南：评价方式和奖励方式呢？

文：演讲的主题、语言组织能力、发音、表达、基本语法还有态度以及观众的好感度等，都是我们评价的标准。至于奖励方式，我们设立了奖金，50万韩元、30万韩元、10万韩元。 （图片来自嘉宾）