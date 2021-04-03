开发智能物流通关平台——韩国“We Biztech”公司

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韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“We Biztech”公司，这是一家开发物流系统有关平台的企业。让我们先来听一听公司代表申重培（音，신중배）的介绍。





We Biztech的申重培代表是韩国第一代IT研发人员，在国内外积累了丰富经验。他创办这家公司的目的是活用韩国优秀人才、研发自主型解决方案。公司此前主要开发金融软件和物流系统，随后押注将物流与电商相结合的平台，并将之作为新增长动力。“智能AEO认证平台”便是在这一背景下诞生的。AEO是一项为符合一定条件的出口企业简化海关通关手续的制度。





AEO意为获得国家正式认证、安全可信的企业，也被称为“进出口安全管理优秀认证企业”。该制度建立的起因是发生于2001年的9.11恐怖袭击事件。事件发生后，美国海关开始强调安全、延迟通关，为此世界海关组织建立了AEO制度以提高通关速度。获得AEO认证的企业可免去不必要的通关手续，节省时间和费用。对需要按时供货的出口企业来说，通关问题一直是有可能对企业造成打击的风险因素，AEO认证则起到了预防作用。然而韩国取得AEO认证的企业迟迟不见增多，不少企业甚至取消了认证，这主要是因为取得并维持AEO认证需投入大量资金和时间，中小企业尤其难以承受。面对这种情况，We Biztech提出了基于IT技术的解决方案。





智能AEO平台收获了热烈反响，不仅在国际活动上获得全球有关企业的好评，希望引入AEO认证制度的西南亚、东南亚、非洲、中南美国家也纷纷表示有购买意向。智能AEO平台在国内同样备受欢迎。由于一直以来面向中小企业的IT技术平台研发工作相对缓慢，据说不少企业对该平台的诞生感动不已。We Biztech也没有放弃创新。目前公司提供利用大数据的云端运行服务，今后还将结合区块链、人工智能等技术，在国内乃至全球推出服务。





智能AEO认证平台的开发、推广过程充满曲折，不仅开发本身不易，平台宣传也存在困难。公司还希望有关机构能够放宽制度方面的限制。尽管现实多艰，We Biztech仍对平台的必要性和自身技术的优势充满信心，并坚信智能AEO认证平台将在市场中成功站稳脚跟。





全球贸易环境的风险日渐加剧，AEO认证正在成为出口企业必不可少的条件。衷心期望We Biztech的智能AEO关税平台能够为韩国中小企业插上竞争力的翅膀，与韩国中小企业一起朝着世界腾飞。