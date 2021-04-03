《鱿鱼游戏》火遍全球 经济效益受关注

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在美国、印度等所有83个播出国家的人气排行榜上排名第一、全球收视人数达到8200万——这是韩剧《鱿鱼游戏》在9月17日上线后的4周内创下的纪录。剧中的服装、食品、游戏等元素在社交媒体上掀起了模仿热潮，正成为一种文化现象。借用韩国传统游戏来揭露我们社会不合理现实的《鱿鱼游戏》是如何吸引了全球观众的呢？另外，分析指出，虽然该剧再次展现了韩国文化内容的竞争力，但同时也向我们提出了多项课题。今天，我们邀请到了评论家金宪植（音，김헌식），与他一起就相关问题做深入分析。





《鱿鱼游戏》可以说征服了全世界。该剧采用了全世界人都很熟悉的生存游戏的形式，再加上韩国国民从小就喜欢的鱿鱼游戏、木槿花开、弹珠游戏、扇画片、焦糖饼等元素，对全世界年轻人来说既亲切又独特。美国著名娱乐媒体《综艺》（Variety）评价该剧同时表现了韩国特有的感性和全世界人普遍的感情。另外，该剧还反映了贫富分化等在影片《寄生虫》中也指出过的问题。





随着《鱿鱼游戏》在全球掀起热潮，由此引发的经济效益也备受关注。作为韩流内容，一部在海外走红的韩剧可引发以万亿韩元计算的经济效益。据分析，2016年KBS播出的《太阳的后裔》的经济效益便超过3万亿韩元。剧集若受欢迎，不仅制作公司创收、演员知名度上升，剧中出现的商品也会随之热卖。对剧中拍摄地的关注度同样会大增，进而带动旅游需求。《鱿鱼游戏》中出现的服装、食品等元素已经在全世界各国引起了热议。





万圣节即将来到，《鱿鱼游戏》中出现的运动服、管理人员的面具和服装等商品正在热卖，剧中出现过的焦糖饼制作工具也以一套2.7万韩元的价格在销售。此外，韩国的方便面在全球一直很受欢迎，一般方便面都是煮着吃，但《鱿鱼游戏》中出现了就着烧酒干吃方便面的场景，引发了外国消费者的好奇心。正如《寄生虫》带动了炸酱乌龙面，该剧再次使韩国食品受到关注。





从热搜中也能感受到《鱿鱼游戏》的人气。全世界观众好奇剧中出现的456亿韩元奖金相当于多少本国货币，纷纷在网上搜索。456亿韩元大约为3816万美元、3302万欧元、43亿日元、2.4654亿人民币、28.5178亿印度卢比、8686亿越南盾。《鱿鱼游戏》成功地在各个领域引起热议，虽然具体金额还很难推算，但分析认为其经济效益将相当可观。从以防弹少年团为代表的K-POP、横扫奥斯卡的《寄生虫》、再到韩剧，韩国文化内容以惊人之势席卷了全球。那么韩国文化内容是如何做到这一点的呢？





我认为原因主要有两点，首先是我们民族的应变能力，其次韩国是数字强国。数字强国意味着具备了信息和知识可实时流通并重新融合的基础设施，我们能够预测和把握哪些文化内容会在全球受到关注，再配合韩国人特有的迅速应变能力，就可以创造出符合全球潮流的内容。另外，韩国是东西方文化交汇之处，对西方文化的接受度很高，也具备了东方的感性，两者的结合使韩国文化内容具备了得天独厚的优势。





《鱿鱼游戏》走红的最大受益者不出意外是奈飞。凭借该剧，奈飞同时收获了订阅用户数增多、股价上涨两大成果。今年初，奈飞因订阅用户数增长势头放缓而被认为面临危机，但《鱿鱼游戏》的走红带动订阅用户增多，使其渡过险境。奈飞股价也创下了历史新高，其市值总额在《鱿鱼游戏》上线后的2周内增长了约11万亿韩元。不过令人惋惜的是，尽管《鱿鱼游戏》火遍全球，但预计国内制作公司所获得的直接收入将仅限于事前制作费。由于版权、著作权等均为奈飞所有，一切额外收益都将由其独家垄断。关于奈飞的争议还不止于此。





奈飞在韩国的网络服务由SK Broadband提供，最近该公司针对奈飞提起诉讼，要求其缴纳3年的网络使用费。尽管奈飞在韩国获得巨大收益，但从未交过网络使用费，这笔费用据说超过1000亿韩元。而韩国本土企业是缴纳网络使用费的，因此存在一个不公平的问题。另外，奈飞被质疑将77%的销售额作为手续费缴纳给总公司，刻意少报营业利润以达到避税的目的。





尽管如此，目前奈飞仍然是最受韩国创作剧本青睐的平台。奈飞在全球拥有2亿用户，创作人员可尽情创作而无需担忧人气问题，题材和类型也不受限制。不过意见指出，这种现象长期化有可能导致韩国文化内容市场成为奈飞的附属品。分析认为，TVING、Wavve等国内流媒体平台有必要在著作权、收益分配等方面提出比奈飞等海外平台更优厚的条件，以提高自身竞争力，使韩国文化内容的强大实力与更高的收益挂钩。





《鱿鱼游戏》的人气预计还将持续，甚至有望成为奈飞有史以来最受欢迎的剧集。疫情之下，全球流媒体市场和文化内容的影响力迅速扩大，韩国无疑是其中的中流砥柱。文化内容正在成为韩国经济的未来增长动力。