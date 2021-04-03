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很久很久以前，有一对老夫妇。

只要一有时间，他们就会到山中去祈祷，希望上天赐给他们一个孩子。





老夫妇的诚意感动了上天，老奶奶终于有了小宝宝。

但是，她生下的不是孩子，而是一条蟒蛇。





“不管怎样，他也是上天赐予我们的生命，咱们好好把他养大吧。”





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随着时间的流逝，蟒蛇也长大了。如果按人的年龄来算，他已经长成了一个小伙子。

老奶奶到邻居家说，自己的儿子想跟他们家的一个女儿结婚。这时邻居家的三女儿站了出来：





“我愿意做蟒蛇通通新书生的新娘。”





其实“蟒蛇通通新书生”没有什么特别的意义，

只是这家的老三对蟒蛇小伙一个非常亲切的称呼。





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蟒蛇小伙和邻居家三女儿终于举行了婚礼。

夜深了，新娘不知不觉地睡着了。





新娘被有人推开房门的声音惊醒，

却看到从来没见过的一个小伙子站在那里。





“夫人，是我啊，今天跟你结婚的蟒蛇新郎啊。”





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蟒蛇小伙说自己原本生活在天上，但因为犯了错，所以被惩罚作为蟒蛇降生在人间。

但只要能和人类真心相爱，就可以在晚上变回人形。





就这样，这对小两口白天作为蟒蛇和他的新娘各自做各自的事情。

到了晚上，蟒蛇就会变成人，小两口快快乐乐地过着日子。





就这样过了一段时间，对蟒蛇的惩罚结束了。

从此以后他就可以变成人了。为此，他要去天上报告。





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怎么也等不回蟒蛇新郎的新娘出发去找他。





在乌鸦、野猪和狮子的帮助下，

她来到了一个从来都没有去过的地方。





在那里重逢的两个人抱头痛哭。





但是几天后，

蟒蛇新郎不得不跟这个村子村长的女儿结婚。





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两个人找到村长，跟他讲述了他们的故事。





村长出了三个难题，

蟒蛇新娘为了跟蟒蛇新郎再续前缘，使出了浑身解数。





蟒蛇新娘凭借坚定的信念和不懈的努力，

又一次跟蟒蛇通通新书生举行了婚礼。

后来，他们生下了很多孩子，一直幸福快乐地生活在一起。