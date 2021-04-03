《漫话国乐》 窗外种了菊花 / 兴致打令 / 秋江

最近正是菊花盛开的时节，在空气中飘散着淡淡的幽香，令人流连忘返。中国大诗人陶渊明生前也钟爱菊花，并在代表作品《饮酒·秋菊有佳色》中歌颂菊花的魅力：

“秋菊有佳色，裛露掇其英。

泛此忘忧物，远我遗世情”

意思是说，菊花开得鲜艳夺目，最好趁它沾上露水时采摘，并将菊花泡在酒里纵情饮酒，借此忘却尘世的烦恼。其中，把菊花泡在酒里的这一幕相信给很多人特别的感觉。如果您不喝酒，不妨把菊花泡在温水里喝，也将是曼妙的体验。





韩国国乐中也有类似的音乐：

“在窗外种了菊花，在菊花下酿了酒。

当酒熟了，菊花开了，好友来了，月亮也缓缓升起。

孩儿啊，弹奏玄琴吧，让咱们彻夜玩乐吧！”





翘首以盼菊花的盛开，精心酿酒已经很开心了。到了秋季，在幽美的月光下，与好友一起品味亲手酿的酒，同时还用眼睛观赏绽放的菊花，用鼻子闻淡淡的菊香，用耳朵欣赏动听的音乐，五感满足的时光，想必就是古人所谓的风流了。

平时调《窗外种了菊花》 / 金容宇





时调指在大笒、短箫等管乐器的伴奏下歌颂的音乐。相比在管弦乐的伴奏下以严格的形式歌颂的歌曲，时调的形式则简单一些，没有乐器伴奏也行，边打拍子边唱歌，可以说是非常接地气的音乐了。今天大家欣赏了在玄琴的伴奏下歌唱的时调，感觉也颇有韵味吧？





10月14日是农历9月9日重阳节。古代讲究阴阳，单数属阳，古人相信单数重复的日子很吉祥，因此衍生了一些单数重复的传统节日，比如正月初一春节、三月初三上巳日、五月五日端午节、七月七日七夕、九月九日重阳节等，这些节日还有一些与季节相关的有趣习俗，比如三月初三上巳日，古人认为这一天是燕子从江南飞回来的日子。这时春季已经到来，人们会成群结队去野外踏青，尽情享受万物复苏的美好时节。在五月五日端午节，人们用菖蒲水或流淌的溪水洗头来驱邪或预防疾病，男人则通过节日游戏——摔跤来锻炼体魄。到了九月九日重阳节，漫山遍野的菊花绽放，当年辛勤耕作的农作物即将收获，在重阳节之际，人们和亲朋好友一起去爬山，在山上共享用菊花酿的菊花酒和菊花煎饼，吟诗作乐、玩游戏等共度愉快的时光。





接下来给大家带来了南道民谣《兴致打令》。有趣的是，之前大家欣赏的时调《窗外种了菊花》的歌词也出现在这首民谣中，不过大家听了就会发现这两首歌给人的感觉截然不同。

南道杂歌《兴致打令》 / 金秀妍





这首歌的结尾有这样的歌词：

“这是梦，一切都是梦。

你我皆在梦中，这那也都是梦。

梦醒了又在梦中，醒了的梦也是梦。

生在梦中，活在梦中，死在梦中。

人人都要从梦中醒来，那为何还要做梦呢？”

想到2021年也只剩下两个多月的时间，这段歌词格外地触动人心吧？





今天的最后一首音乐是歌颂季节变化、秋天必听的《秋江》。这首歌将诗唱《关山戎马》的汉诗歌词翻成韩文，以“秋江一片寂寞，冷冷清清的”为开头，增添了晚秋冷清孤寂的氛围。





“寂静的秋江，河水也变得清冷，孤独人登上仲宣楼，漫漫秋夜长，变化无常又寂寞的人心啊……”在吉他的伴奏下，歌颂这样的歌词显得更加凄凉、伤感，我想当您想享受孤独时，欣赏这首歌也是不错的。

《秋江》/ 崔允瑛