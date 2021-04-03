北韩举行国防发展展览会的意图及其未来走势

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北韩国防发展展览会“自卫-2021”10月11日在平壤三大革命展览馆拉开帷幕，会上还展示了北韩最近试射的各类新型导弹。





北韩国务委员会委员长金正恩强调，当天的展览是展示北韩取得国防科学、军需工业辉煌成就的一次国力示威，其意义不亚于一场大规模的阅兵式。





其实，韩国、美国、中国、俄罗斯等世界许多国家都举行武器博览会，北韩只是将其名称改为国防发展展览会而已。





一般来说，阅兵式必须动员众多军人和武器装备，而且给人以好战的认识，但是展览会并非如此。





此外，阅兵式是一次性活动，当天不在场的人无法直接观看。与此相比，展览会举行较长时日，除平壤市民外，北韩各地居民也能到平壤来观看展览会。因此，可取得相当的宣传效果。





北韩认为国防发展展览会能在不刺激美国等国际社会的情况下炫耀其国防力量，因此今后有可能继续研发新型武器。





朝鲜中央通讯社报道，金正恩委员长在国防发展展览会开幕式上强调建设强大军事力量是主权国家的基本自卫权利，不是为了在韩半岛上发动战争。





金正恩委员长在演说中表示，北韩并非针对特定国家开发战略武器，也不将此作为军事威胁的手段，北韩进行武器开发是为了加强战争遏制力。这意味着今后即使与美国举行对话，也会在维护国家安全层面继续进行战略武器开发。





今年1月，北韩在金正恩委员长主持召开的劳动党第8次全国代表大会上提出“国防科学发展及武器系统开发五年计划”，并按其计划进行各类战略武器开发与潜艇设计研究等新武器开发事业。





在劳动党第8次全国代表大会上提及的武器有多种战术核武器、超大型核弹头和在水中及地上使用固体燃料的发动机，也就是使用固体燃料的潜射弹道导弹和洲际弹道导弹。





2013年，北韩实行“国防科技发展四年计划”，并在这4年期间重点研发中远程导弹，2017年11月29日试射射程达13000公里的“火星-15”型洲际弹道导弹，并宣布完成核武力建设。今年提出的“国防科学发展及武器系统开发五年计划”将在其延长线上进一步研发尖端战略武器和战术武器。





今年以来，北韩共进行7次导弹试射。9月15日，北韩劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话称，这些武器开发和导弹试射是按其“国防科学发展及武器系统开发五年计划”进行的。此外，金正恩委员长在最近举行的最高人民会议上表示北韩正在加快新武器系统开发进程。





在此情况下，北韩谴责国际社会对北韩持有“双重标准”。北韩强调世界各国都为增强国防力量进行武器试验，韩国也以增强对北韩威慑力为由不断加强国防力量，但是却将北韩研发武器视为挑衅，这种“双重标准”十分危险，并敦促摒弃“双重标准”和“敌视政策”。总的来说，北韩此举意在规避制裁风险，按其“国防科学发展及武器系统开发五年计划”继续进行武器开发。





我们从北韩最近试射导弹的时机上可以找到一个共同点。那就是北韩选择在韩国和美国等周边国家进行武器试验的时候进行导弹试射。如韩国在“岛山安昌浩”号潜艇试射潜射弹道导弹的同一天和举行潜艇下水仪式之际，北韩进行了导弹试射。因此，今后在美国和韩国进行军事演习或韩国进行武器试验的时候，北韩也有可能进行导弹试射。





目前，美国敦促北韩无条件举行对话，但是北韩坚持美国要先满足其提出的先决条件才能举行对话。尽管如此，北韩像似为举行美北对话和改善南北韩关系留下了余地。





过去，北韩以美国对其采取敌对政策和对美北对话持消极态度为由进行武器试验和导弹试射，但是通过此次国防发展展览会表现出不论美北对话能否举行，北韩将继续进行武器开发的意志。因此，北韩有可能将其武器开发作为举行美北对话和改善南北韩关系的杠杆使用。





当地时间10月12日，美国白宫国家安全事务助理杰克﹒沙利文在华盛顿与韩国青瓦台国家安保室室长徐薰举行会谈时重申，美国并不推行敌视北韩的政策，并再次强调美方愿意随时随地与北韩方面无条件见面。因此，北韩今后将何去何从，成为韩美两国关注的焦点。