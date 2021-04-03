韩政府公布2030国家自主贡献新方案 大幅上调减排目标

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韩国政府8日公布了较原方案大幅加强的2030年温室气体减排国家自主贡献（NDC）新方案，引发了产业界和环境团体的不满。产业界认为该方案过于激进，环境团体则批评方案远远不到位。根据原方案，到2030年，韩国温室气体排放量将较2018年减少26.3%；新方案则将之大幅提升到40%。





政府方案提出，将在能源转换、工业、建筑物、运输、农畜水产等所有领域动用一切减排方法，到2030年，年均减排温室气体4.17%、将新可再生能源比例提高至30%。





也就是说，在2050年实现碳中和、即零排放的大目标之下，到2030年首先实现温室气体排放量较2018年减少40%的中期目标。这不仅超过了较2018年减少26.3%的原方案，也远远超出8月底在国会通过的碳中和基本法所提出的35%以上的减排目标。政府表示，新方案的制定综合考虑了气候危机的严峻性、韩国作为国际社会一员的责任等因素。





2015年签署的《巴黎协定》提出，到2100年努力将全球平均气温较前工业化时期的上升幅度限制在1.5摄氏度以内。为此，缔约国必须每5年设定一次国家自主贡献目标并接受检查和评估。最近，随着国际社会对气候变化的危机意识日渐加强，主要国家纷纷上调了国家自主贡献目标。





政府决定在发电、工业、建筑物、运输、农蓄水产等所有排放温室气体的领域尽最大努力减排，并动用国内外所有减排手段，其中以国内手段为优先。韩国温室气体排放量于2018年达到约7.2760亿吨的峰值。根据新方案，2030年的排放量应减少至4.3660亿吨。





从各领域来看，发电领域的减排目标为44.4%，在所有领域中最高。为此，政府将在减少煤炭发电的同时，扩大新可再生能源发电，并新增氨气发电等新方式。在工业领域，钢铁、石油化学、水泥等温室气体主要排放行业将使用转换原材料和燃料的方法，建筑物领域将使用提高能源效率、智能管理能源等方法。另外，运输领域将通过推广环保汽车来减排，农蓄水产领域也将进行大力减排。





学术界指出，新方案的很大一部分是基于新技术的减排目标，目标实现的不确定性相当高。例如，作为无碳发电能源被提出的氨气发电是“商用化遥遥无期的技术”。还有意见指出，政府中断核电这一无碳发电能源，另寻技术不确定性极高的新能源，极为不合理。





产业界虽然赞同碳中和的必要性，但是对费用上涨所导致的竞争力下滑表示担忧。甚至有分析预测，电费将上涨至少3倍。





环境团体则抗议称，新方案仍远远不够，政府表面上设定了减排40%的目标，但实际上仅为30%，因此目标值应上调至50%。





政府将在听取各界意见后，于本月内将新方案提交碳中和委员会、国务会议进行审议，并敲定最终方案。