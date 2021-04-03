韩日常恢复支援委员会成立 着手探讨向与新冠共存模式转换

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韩国政府13日召开日常恢复支援委员会首次会议，正式探讨向“与新冠共存”模式转换的工作。国务总理金富谦在当天会议上表示，“新冠不再是未知的恐怖病毒，而是可控的传染病，将做好准备工作，将日常生活交还给国民”。





当天正式成立的日常恢复支援委员会是为转换防疫体系、恢复日常生活提供综合性支援的民官联合机构。委员会由政府有关部门人士、民间专家等40人组成，金富谦和梨花女大客座教授崔在天担任委员长。





委员会计划为经济民生、教育文化、自治安全、防疫医疗四大领域的阶段性转换提供政策咨询并听取社会意见。





政府将在委员会听取意见的基础上，于本月内制定阶段性恢复日常的具体路线图。金富谦在首次会议上提出了日常恢复三大方向，分别为阶段性恢复、包容性恢复、与国民共同恢复。





政府将综合考虑疫苗接种率、疫情扩散趋势、重症转化率和致死率变化等因素，准备阶段性恢复日常。





阶段性恢复日常意味着防疫重点将从减少确诊病例转向控制重症转化率和死亡人数。由此，旨在减少确诊病例的保持社交距离等现有防疫措施将得到放宽。大众使用设施、餐馆、咖啡馆等营业场所的营业时间和人员聚集规模限制将放宽，针对学校和各类教育设施的面对面活动限制也将被取消或放宽。





不过，过于急切地恢复日常有可能使至今为防疫工作付出的牺牲化为泡影。保健福祉部长官权德喆强调，日常恢复必须分阶段、有秩序、由政府和所有国民共同进行。





恢复日常的前提是疫苗接种率提高、重症转化率和致死率下滑。政府表示，在疫苗接种的推动下，重症转化率和致死率已大幅下滑。今年1月的重症转化率和致死率分别为3.2%、1.4%，而7月第4轮大流行期间则分别跌至2%、0.3%。





一直以来，政府持续强调预防接种是降低重症转化率和致死率的最佳方法，并将总人口的70%、老年人的90%完成接种设定为恢复日常的最低标准。随着近期疫苗接种再次提速，接种率已超过60%，预计本月底有望突破70%。由于抗体形成需要2周时间，预计11月第二周将可逐步恢复日常。