李在明当选韩执政党总统候选人

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京畿道知事李在明当选韩国执政党共同民主党第20届总统选举候选人。在9月4日至10月10日进行的党内竞选中，李在明的得票率为50.29%，获得过半票数。另外，10月13日召开的党务委员会会议决定不受理另一名候选人李洛渊对竞选过程提出的质疑，李在明由此正式成为候选人。





民主党党务委员会会议13日处理了关于无效票的争议，最终确定李在明获胜。





在竞选中排名第二的前党首李洛渊就无效票处理过程提出质疑，认为李在明的最终得票率实际上仅为49.32%，不到一半，因此应进行最后一轮投票。该事件有可能导致执政党出现有史以来首次总统候选人不接受竞选结果的情况，甚至引发严重内讧。为防患于未然，党务委员会召集了会议。





随着党务委员会做出决定、李洛渊宣布接受结果，这一矛盾时隔3日得到解决。李在明也正式当选民主党的总统候选人。





李在明出生于庆尚北道安东的一个贫农家庭，通过努力成为律师、政治家、乃至执政党的总统候选人，是一个典型的奋斗型人物。





李在明从小学毕业后前往京畿道城南市，一边在当地工厂做工，一边通过自学获得了初高中毕业证书。随后他获得了中央大学的奖学金并入读该校法学系。毕业后他通过司法考试，成为一名律师。在司法研修院听了前总统卢武铉的讲座后，李在明走上了人权和劳动律师的道路。





跨入政坛后，李在明通过民主党党内推荐参加了国会议员选举，不过未能当选。直到当选城南市长后，李在明才开始崭露头角。在前总统朴槿惠弹劾事件中，李在明凭借直率的语言风格获得了大众的支持，并参加了2017年民主党总统候选人竞选，与文在寅展开竞争。落选后，李在明于2018年当选京畿道知事。





在任期间，李在明提出了以基本收入为代表的基本金融、基本住房等议题并表现出了极强的推进能力。李在明还曾主张向所有国民发放新冠灾难支援金，甚至不惜与中央政府财政部门发生摩擦。





李在明获得过半选票属意料之中。不过在9月4日至10月10日进行的各地巡回竞选和三轮选举人团投票中，李在明的累计得票率止步于50.29%。李在明在最后一个竞选地区首尔获得了51.45%的选票，远远超过李洛渊36.5%的得票率。不过在24.8万人参加的第三轮选举人投票中，李在明仅获得了28.3%的选票，大幅落后于李洛渊62.37%的得票率。





分析认为，这一竞选结果主要受到了大庄洞事件的影响。李在明担任城南市长期间的大庄洞土地开发项目深陷贪腐疑云，预计在未来选举中也将对其造成不小的压力。目前的各项民意调查显示，李在明与在野党有力候选人的差距微弱，难分上下。