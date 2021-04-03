酷爱钻研历史的韩国人

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：董艾颖（韩国警察厅外事咨询委员会委员，自由媒体人）





韩国是一个重视历史的国家，“忘记历史，就没有未来”是韩国人世世代代教育下一代的准则。这两年有一档世界史大讲堂节目在韩国人气极大，有请节目中的中国嘉宾董艾颖，请她介绍一下韩国人对学习历史的热忱。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

董：大家好！我叫董艾颖，来自中国，目前在韩国是自由媒体人，主要专注于韩国的社会财经评论，也参与一些有关介绍中国文化的媒体节目制作。

南：能介绍一下你和韩国的缘分吗？

董：2004年我来韩国留学，自从延世大学国际大学院(研究生院)金融学科硕士毕业后，在韩亚金融经营研究所做了七年的研究员。期间，在中国央视财经频道做过韩国的股评和财经评论，后来也曾在首尔广播电台的华语频道做专职撰稿人和评论员。并且在韩国的几家有线电视台参加过有关中国文化介绍的节目制作。









南：能介绍一下最近你参与的节目制作吗？

董：这段时间我参加了韩国有线电视台TVN的节目的制作，一个是《外界通讯》，主要内容是就韩国热门的社会现象、各国的记者和媒体人坐在一起进行讨论和辩论，这个节目2018年开始播放，目前已经完结了。另外一个是目前在播的，《벌거벗은 세계사(赤裸的世界史)》，是世界历史讲堂。这两个节目都属于加入了综艺元素的教养类节目，在同类节目中收视率都比较高。









南：参加节目制作，给你最大的感受是什么呢？

董：比如《外界通讯》讨论的都是时下韩国社会非常敏感的热点话题，比如以反职场性骚扰为主的“me too”运动、外貌至上主义、学历内、南北韩问题等等。其实，这些也都是韩国的社会痛点，但是我觉得当一个社会能把自己的痛点和伤疤揭开来让大家来讨论，尤其是让外国媒体人坐在一起，像聊家常一样地去谈论，用他们各自代表的完全不同的价值观，对这种现象进行评判的时候，那么这种大胆地去通过揭伤疤来共同探讨解决方案的节目，其尝试本身就是一种成功，也表现出了韩国社会的开放和包容。









南：韩国人对中国历史的了解程度让很多中国人吃惊，韩国人为什么那么重视历史尤其是中国历史的学习呢？

董：据说韩国有一种说法，就是“《三国志》没读过三遍以上，就不足以讨论人生”。而且听说《三国演义》也是韩国中小学生的课外必读书目。我们做的这两期“话三国”的节目就是专为为学生们开学准备的特辑。每到寒暑假，三国故事都会搬上韩国的荧屏。

韩国人认为，韩国和中国之间有长久的历史渊源，很多韩国文化是来源于中国古代，因此要想真正了解自己的文化，首先要了解中国历史。近年来，很多韩国人都很希望了解当今的中国和中国人，这也得首先了解中国历史。（图片来自嘉宾）