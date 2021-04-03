LIGHTSUM携第二张单曲专辑《Light a Wish》回归

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新人女团LIGHTSUM 13日发行了第二张单曲专辑《Light a Wish》回归歌坛，并开启了主打歌《VIVACE》的打歌活动。

《Light a Wish》是一张含有“希望所有人的愿望都实现”的意义的专辑。成员们表示，在排练新歌舞台时想，希望所有看到我们舞台的人都能够梦想成真，所以怀着“我就是Genie”、“我是实现愿望的Genie”的心情，努力为新专辑做了准备。

主打歌《VIVACE》歌名为意大利语，意为“快速、活泼”，也是音乐术语“活板音乐”。这是一首融合了Future Base、House元素、充满神秘梦幻色彩的歌曲。歌词中有“某处传来音乐，一直期待的瞬间。如此闪耀的世界映入眼帘。我们的歌声永不停息，再快些VIVACE”的内容，强化了LIGHTSUM积极的音乐世界观。

LIGHTSUM今年6月发行首支单曲《Vanilla》出道，并成为2021年出道歌手中首周专辑销量最高的女团。《Vanilla》的MV在YouTube中的播放量仅一周时间便突破了一千万，并进入Billboard等海外榜单。LIGHTSUM成员希望新歌能够延续出道单曲的热度，同时也能为歌迷传递积极、活泼的能量。