ENHYPEN发行首张正规专辑《DIMENSION：DILEMMA》 开启音乐新篇章

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ENHYPEN本月12日发行了首张正规专辑《DIMENSION：DILEMMA》，共八首收录歌曲，向歌迷展现ENHYPEN全新的音乐世界。

继今年4月发行第二张EP《BORDER：CARNIVAL》后，ENHYPEN时隔六个月再次回到歌迷身边。作为ENHYPEN出道后发行的首张正规专辑，成员们在专辑策划到录制完成的整个过程中都倾注了更多心血。而且这也是ENHYPEN全新音乐系列“DIMENSION”的开篇之作，因此更具意义。

新专辑《DIMENSION：DILEMMA》作为新音乐篇章的首发，揭开了宏大的世界观：在进入不同价值相互碰撞、超立体化的多次元世界，少年首次感受到自身的野心，并陷入混乱，然而他们且并未畏惧困境，而是选择勇往直前。值得一提的是，此次新专辑是由HYBE音乐厂牌金牌制作人Wonderkid及方时赫（“hitman”bang）等操刀制作，因此具有极高的完整度。

主打歌《Tamed-Dashed》是一首充满上世纪80年代感性氛围的New Wave曲风的歌曲，歌词内容也紧贴整张专辑的主题，体现出在面对野心、欲望时，是选择“适应它（Tamed）”亦或“甩开它（Dashed）”，这也是ENHYPEN出道后首次尝试偏清爽的音乐风格。

作为第四代男团中的佼佼者，ENHYPEN首张正规专辑《DIMENSION：DILEMMA》发行当天的销量便一举突破五十万张，相较前一张专辑多处约十八万，创造了ENHYPEN专辑销量最高纪录。