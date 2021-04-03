Lisa《LALISA》收录歌曲《MONEY》后劲十足 攻陷欧美音乐榜单

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BLACKPINK成员Lisa日前发行的SOLO出道专辑《LALISA》全球大热，除同名主打歌外，专辑另一首收录歌曲《MONEY》也表现不俗，并以后发之力攻陷欧美音乐榜单。

Lisa经纪公司YG娱乐介绍，《MONEY》不久前进入英国Official榜单“单曲TOP100”，排名第81位，这是韩流SOLO女歌手专辑收录歌曲首次入榜，开创了新历史。而此前，《MONEY》已经在美国Billboard崭露头角，Lisa凭借此曲成为首位进入Billboard“说唱数字单曲榜”的K-POP女歌手。

《MONEY》是一首嘻音乐，本身作为BLACKPINK说唱担当的Lisa，通过这首歌将其Rap实力完美呈现。YG表示：“作为K-POP女歌手能够以此类曲风进入英美等主要Pop音乐市场主要榜单，可谓是了不起的成果。另外，《MONEY》9月发行，如今正在逆袭榜单。”美国《福布斯》凭借称：“Lisa成功突围以美国说唱歌手为主的嘻哈音乐市场，这是历史性的成绩。这也证明了国外歌手也可进入美国说唱音乐市场，也希望借此能为更多歌手开拓道路。”