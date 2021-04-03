换季时节预防小儿季节病

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虽说今年高温持续得久了一些，但毕竟早晚温差还是明显加大。换季时节，对于成人来说可能没什么，但是孩子们由于天生抵抗力比成人要弱一点，就非常容易受到流行性传染疾病的侵袭。尤其是开学后，群体互相感染的可能性也大大增加。这种情况下，孩子们比较容易得一些常见的“换季病”。下面介绍如何预防。

这个时期小孩易得手足口病。换季期，空气中的细菌病毒大量繁殖，孩子很容易受到肠道病毒感染，引发手足口病。一般情况下，5岁以下的孩子更容易患病。那么，手足口病如何预防？首先需要在孩子的卫生习惯方面做好预防措施：一定要给孩子勤洗手，饭前便后都要洗，尽量别让孩子喝生水，不要吃生冷食物。家长要多给孩子勤换洗床单被褥，室内保持通风。第二就是家长们尽量减少孩子在公共区域玩耍的时间。由于公共场所人群比较密集，病毒密度相对较大，如果经常带孩子在游乐园、室外广场等场所去玩，孩子被传染肠道病毒的几率相对更大一些。 此时孩子易患上呼吸道感染。换季时期，气温多变，天气也逐渐变得干燥，人体特别容易上火。对于孩子来说，由于喉咙部比较干燥，抵抗力也会有所下降，这时如果孩子上火的话，很容易引发上呼吸道感染。当孩子出现发热、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽等症状，很可能就是上呼吸道感染发病的表现。预防上呼吸道感染首先要求家长注意根据气温的变化及时给孩子增减衣物，让孩子多去室外活动，增加运动量。其次就是一定要保证孩子的睡眠质量，多喝开水，注意饮食清淡。 谨防秋季腹泻。秋季腹泻多由轮状病毒感染引起，发病时一般会出现吐泻症状，大便呈白色、黄色或绿色蛋花汤样，带少许黏液，无腥臭味，每天10次左右。这种腹泻疾病多在9月到次年的4月之前发生。家长一定要多注意，秋季腹泻最初发病前潜伏期的症状是孩子感冒，并且多伴有发烧症状，当孩子出现这个症状时，家长一定要重视。预防秋季腹泻需要做到两点：第一点重中之重，孩子饮食卫生工作一定要做好，饭前便后勤洗手。还要定期给孩子的餐具和玩具消毒。看护孩子的大人也要注意卫生，避免成为孩子的发病源。第二点，家长可以通过给孩子接种疫苗的方式预防秋季腹泻。 哮喘。秋天是孩子得过敏性哮喘的高发期，一旦得病，孩子会非常痛苦，多次发作后还会影响孩子的肺功能，因此家长一定要高度重视。预防哮喘首先一定要尽可能地避免孩子接触到花粉、烟雾等过敏原，并且保持室内空气畅通。另外，鼓励或者陪伴孩子一起多做一些户外运动，从而增强孩子的体质，达到预防哮喘的效果。





（文中窍门来自宋*瑄听友）