ⓒ Getty Images Bank

据韩国政府统计，以2019年为基准，韩国的公务员累计达108万5849人。韩国公务员按照归属,分为国家公务员和地方公务员；按照种类，可划分为行政公务员、税务公务员、警察、教师、消防员、军官等等。其中国家公务员最多，有66.9万人，占61.6%。国家公务员中最多的是教师，占54.8%。地方公务员有39万多人，占36%。引人注目的是韩国的公务员中，女性占比50.6%，超过了男性。





还有，韩国公务员按照级别分为政务级公务员和一般公务员。前者是次官（相当于中国的副部长）以上的高级官员，包括总统、国务总理、副总理、长官和次官5个级别。一般公务员共分为1-9级共9个级别，数字越小，职位越高。





韩国公务员大都通过国家考试招录，公务员考试科目众多，可不同种类、不同级别公务员的国家考试要求不尽相同，一般包括国语、英语、历史与专业科目，除了笔试以外，还有面试。9级是基层公务员，通常在区公所、街道办事处、市政府等地方自治政府的相关部门从事行政业务。7级公务员的工作单位为检察院、国情院等政府单位。5级公务员的考试难度最大，在高校攻读外交、行政等专业的高级人才报考，考试合格后在行政部门、外交部工作。据调查，从9级公务员晋级为6级公务员约需要20年以上的时间。3级公务员是局长以上，2级为局长和次长级别，1级为次长以上，1级以后晋级为政务级公务员。





关于公务员的工资，一般来讲，基本工资与工龄工资合计约占其收入的四分之三。以9级公务员为例，新入职公务员的月薪为209万韩元（基本工资与各种补贴），7级公务员的月薪为236万韩元，5级为318万韩元。政务级公务员的平均月薪为539万韩元。





在韩国人的心目中，公务员是一个非常稳定的职业，相比一般企业工作年限更长、收入更稳定、年金又高，还保障退休年龄，因此对于年轻一代来讲，职业吸引力很大。