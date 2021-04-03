开发人工智能对话解决方案——韩国“O2O”公司

ⓒ O2O

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“O2O”公司，这是一家开发人工智能对话解决方案的企业。让我们先来听一听公司代表安成敏先生（音，안성민）的介绍。





包括安成敏代表在内的O2O核心成员在创业前策划并开发了结合机顶盒功能的人工智能音箱GiGa Genie。机顶盒是一种家用多媒体终端，消费者可通过电视机接收和发送信息，还能随时享受喜爱的电影、游戏等各类娱乐内容。之前消费者必须使用遥控器输入字符来搜索想看的内容，而这款音箱以语音识别取代了这一繁琐的过程。通过这个项目，O2O的管理团队对人工智能语音解决方案的未来产生了信心，O2O也由此诞生。公司提供人工智能对话解决方案服务，类似电影《钢铁侠》中的贾维斯和《星球大战》中的R2-D2等人工智能助手。最近，这类解决方案在我们的生活中随处可见，比如语音操控冰箱、洗衣机，语音拨打电话、搜索、发送信息等等。O2O也提供种类丰富的语音解决方案，其与众不同之处在于这些方案基于云端运行，无需下载应用程序或升级，且支持全球44个国家的语言，在海外备受欢迎。





要使解决方案与用户自然地对话，数据库必不可少。为此，O2O运用机器阅读理解技术开发了自动应答系统。通过事先让机器学习特定文本，使机器在遇到意外问题时也能正确理解并寻找出答案。O2O的解决方案已在残疾人设施、地方庆典、海外旅游指南等多个领域得到运用。





这其中，O2O于去年推出的无接触选举活动语音支持解决方案备受关注。2020年4月举行的第21届国会议员选举因新冠疫情的影响，候选人与选民很难直接见面，候选人无法进行宣传，选民也难以接触到需要的选举信息。在这种情况下，O2O的对话型选举活动解决方案大放异彩。用户可使用智能手机询问候选人的履历、竞选承诺和政策，系统会用候选人的声音进行回答。由于该解决方案完全以语音形式提供，视力残疾人、文字输入存在困难的弱势群体也可方便地获取信息。预计在明年的地方选举中，这项服务将发挥较大的作用。地方选举选拔地方议会议员和地方自治团体领导人，候选人和竞选承诺较多，信息庞杂、较难筛选，而有了O2O的解决方案，选民便可轻松地获得需要的信息。创立以来，O2O推出了社会需要的各类解决方案，成果斐然。公司不仅获得了人才培养中小企业表彰，还正为谷歌制作应用程序，与谷歌正式签署了保密协议并获得支援。





最近O2O还开发了用于英语学习的游戏型语音解决方案。受疫情影响，面对面授课无法进行，公司开发了初中教学科目等各种学习类语音解决方案，并计划运用到寓教于乐型产品领域。简单来说，这类服务以人工智能来取代老师的提问，防止在无接触授课环境下学生间学习差距拉大的情况发生。O2O还将目光转向了海外市场。公司计划在新加坡设立法人，首先进入印度尼西亚、泰国等东南亚市场，随后将服务扩大到北美、欧洲市场。





技术的发展有时也意味着落伍群体的出现。伴随新冠疫情扩散的无人终端使不熟悉机器的老年人连买一杯咖啡都变得十分困难，但是也有企业在冰冷的技术中融入温情，为社会弱势群体带去关怀。O2O正在创造一个所有人都可以轻松享受技术所带来的便捷生活的世界。