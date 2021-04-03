韩元兑美元汇率收盘价创15个月新高

ⓒ Getty Images Bank

韩元兑美元汇率指兑换1美元时需要支付的韩元数量。汇率若下跌，则可用相对较少的韩元兑换更多的美元，反之则代表着同样兑换1美元，却需要支付更多的韩元。从以往的经验来看，兑换1美元若需要1200韩元即韩元兑美元汇率突破1200韩元往往发生在韩国经济面临危机之时，例如：受全球金融危机影响的时期、欧债危机波及世界的时期、美中贸易摩擦和日本限制出口措施重叠的时期以及去年2月至7月新冠危机爆发之际。然而最近韩元兑美元汇率再次突破1200韩元，这释放出了怎样的信号？今后的走向和影响又将如何？今天，我们邀请到了美中经济产业研究所所长赵容赞（音，조용찬），与他一起就这些问题做深入分析。





目前韩元兑美元汇率在1180-1200韩元之间徘徊。今年1月至8月，韩国出口增长率达到了27%，今年GDP增速也有望达到4%。韩国银行若为此开始加息，那么韩元汇率应该下滑，但本月12日，韩元兑美元汇率在盘中突破了1200韩元，韩元走弱的趋势明显。令市场担忧的是，最近汇率上涨的速度过快，而且是趋势性上涨。





最近韩元兑美元汇率大涨的原因主要有三点：首先是美联储即将收紧货币政策的预期。美联储此前为克服新冠危机实施量宽政策，不过随着经济情况好转，流动性将逐步收紧，届时市场中的美元将减少，其价值必然上升。中国今年经济增速将下滑的预期也是一个因素。中国房地产企业恒大集团的危机日渐扩大，多地又遭遇了极端严重的电力短缺。由于中国是韩国最大的出口市场，韩中两国的汇率也同步波动。最后，近期国际油价的走势是造成韩元贬值的又一个原因。





国际油价持续飞速上涨。布伦特原油、美国WTI原油、迪拜原油的现货价格均突破了80美元/桶，是2014年以来的首次。在全球能源供给不足的情况下，天然气、煤炭等原材料的价格在入冬前纷纷上涨，推升了作为替代品的石油的价格。油价是所有物价的标准，进入今年以来已经上涨超过60%。目前的原油日产量较疫情前少200万桶，若今年冬天比往年更冷，供给不足的情况还将加剧，这可以说是“后新冠时代”的余波，美国银行预计明年初油价将上涨到100美元/桶。摩根大通预计，若这种余波长期化，2025年油价将涨至190美元/桶。





继与物价直接关联的天然气、煤炭等化石燃料之后，石油价格也出现骤涨，市场对安全资产的偏好显现、美元价值大幅上升。随着韩元兑美元汇率迅速上涨，韩国银行暗示了干预市场的可能性。政府和金融部门之所以关注汇率问题，最大的原因在于汇率上涨有可能推升韩国物价。





汇率上涨会对进口物价、生产者物价造成直接影响。9月韩国消费者物价上涨2.5%，连续6个月高于政府制定的2%的目标。在物价稳定措施未能收效的情况下，主要经济指标也亮起了红灯，8月生产、消费、投资均出现下滑，令人担忧明年韩国经济可能出现暂时性的滞涨现象。





此前由于韩国经济的核心增长动力——出口出现反弹，政府认为国内经济已进入稳步复苏的阶段。国际货币基金组织和经合组织等海外主要机构也先后上调了韩国今年的经济增长预期。然而最近的氛围却有所转变。新冠疫情在世界范围内始终得不到控制，全球供应链混乱导致出口增长率停滞不前。9月出口规模虽然创下历史新高，但同比增长率却仅为16.7%，还不到8月34.8%的一半。有意见担忧，出口增长率的下滑拐点可能已经来临。另外，国内单日新增新冠确诊病例已连续100多天维持在四位数，内需迟迟未能摆脱低迷。韩元兑美元的未来走势也并不乐观。





韩国经济各领域中，目前只有出口仍保持着良好的势头，但是随着中国、印度等全球供应基地发生电力短缺，供应链遭遇瓶颈，再加上物流不畅，出口随时都有可能下滑。更严重的是，原材料价格上涨导致经常项目收支顺差规模连续3个月减少，构成了汇率上涨压力。有报告预测，不久后韩元兑美元汇率有可能维持在1200韩元以上。若短期资本因此持续流出，将对外汇管理造成困难。此外，为了保持物价稳定，韩国银行年内不得不进一步加息，然而加息会加重规模达1800万亿韩元的家庭负债的利息负担，从而重创消费，使经济陷入恶性循环。





政策性研究机构韩国开发研究院在本月7日发布的“10月经济动向”中指出，韩国经济的下行风险正在加大。这是该机构时隔约半年改变对韩国经济走向的判断。当然也有分析认为这属于杞人忧天。韩国经济基础稳固，尤其是被视作外汇防御装备的外汇储备额在9月底达到4639.7亿美元，自7月底以来连续3个月创新高。韩国出口企业也未将现金投向市场，而是存入了银行。今年8月，企业的美元存款为631.9亿美元，环比增长将近10亿美元。不过中国房企违约风险、出口低迷等国内外利空因素仍有可能同时袭来，形成一场“完美风暴”，防患于未然依然是上上策。





种种迹象都在发出警告，全球性的综合危机已对国内经济造成影响。当前亟需制定对策，进一步加固韩国经济的基础实力，将全球利空因素带来的冲击降至最低。