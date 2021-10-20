防弹少年团12月参加美年末演唱会“Jingle Ball”

ⓒ iHeart Radio

防弹少年团（BTS）将参加美国著名的年末演唱会“2021 Jingle Ball”。





“2021 Jingle Ball”主办方、美国最大的广播电台iHeartRadio于当地时间18日通过官网与官方SNS发布消息称，BTS将于12月3日在洛杉矶站登台演出。据悉，当天，还有艾德•希兰、杜阿•利帕、蜜桃猫朵佳、黑眼豆豆、纳斯小子、乐洛伊小子等当红歌手与组合参加演出。





此次并非BTS首次参加Jingle Ball，2019年他们曾受邀参加过Jingle Ball，去年则受疫情影响，以连线方式出演线上演唱会“iHeartRadio Music Festival 2020”。





“Jingle Ball Tour”是一年一度由iHeart Radio主办的年末演唱会，今年的活动将于11月30日至12月19日先后在达拉斯、洛杉矶、明尼阿波利斯、芝加哥、纽约、波士顿、费城、华盛顿、亚特兰大、迈阿密等地举行。





另外，BTS将于11月27日和28日、12月1日和2日在洛杉矶举行线下（现场）演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA”。