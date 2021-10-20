一起去吧 (가치 캅시다)

导演：曹胜元

主演：金起炫/姜亨硕/南志佑

类型：剧情/公路电影

片长：93分钟

上映日期：2021年10月28日（韩国）

其他片名：We Go Together





剧情概要：

但凡是英文水平较高的韩国男人入伍时一定会考虑的“KATUSA”——美军基地韩籍士兵，秋海镇（金起炫饰）便是其中一员。然而，与KATUSA几乎是名牌大学生、富二代的情况相比，秋海镇却毫无身份背景且仅有高中学历，但他依旧铁心要成为KATUSA的一员。他忍辱负重、阿谀奉承，拼尽全力争取后，一只脚终于踏进美军军营大门，却受突发的偷窃事件所累，让所有努力面临功亏一篑的困境。唯一挽救方法是在请愿书中得到五个人的签字，在经过一番折腾，甚至险些丢掉性命之后，秋海镇仅剩最后一个人的签字没有得到，而此人却是最为反对自己进入美军军营的人……





幕后花絮：

《一起去吧》将军队作为社会缩影，通过剧情反讽社会中的一些根深蒂固的偏见、特权主义等，这一点也获得了全球各年龄层观众的共鸣。影片公映前便获得休斯敦国际电影节银奖、国际独立电影奖剧本奖、北美荣誉全球电影大赛优秀奖等奖项，颇受业界好评。同时，韩国国内观众近来也对军队题材影视剧关注度极高，该片也有望赢得良好口碑。