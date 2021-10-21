ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

很久很久以前，有一个很小但很美丽的国家。

所有的国民都很爱戴他们的国王，提起他来都赞不绝口。





有一天，邻国的一个鞋贩子来到了这个国家。

听到人们交口称赞自己的国王，鞋贩子觉得很奇怪。





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“我说，你们的国王真那么好吗？”

“我们的国王有石磨啊~”





“切，有石磨又能怎样啊？”

“只要有那个石磨，国王就能磨出所有需要的东西。”





从那天起，鞋贩子就把生意丢在一边，

整天琢磨着怎么才能把那石磨搞到手。





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顺利进入王宫的鞋贩子跑到荷塘附近的树林里藏好，然后开始观察周围的情况。

荷塘附近人来人往，想把石磨偷走似乎真不太可能。





这时，国王登上了那个亭子。

国王在石磨前坐好，然后开始转动石磨。





“米来，米来，大米快出来！”





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终于到了晚上。在宫里工作的人们都回自己家去了。

鞋贩子把藏起来的背架背好，向荷塘边的亭子走去。

鞋贩子把石磨背在背架上逃跑了。

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他把石磨放到事先准备好的一条小船上，

然后使劲地划桨，向着大海深处出发了。





“用这个石磨先磨点什么出来好呢？对，先磨些盐吧！”





鞋贩子模仿着国王的样子，

一边转动石磨，一边念起了咒语。

但是因为盐不断地涌出来，小船开始倾斜了。





“啊……停停停，快给我停下！”





不管鞋贩子怎么喊，石磨都没有停下来。





鞋贩子看到国王转动石磨，磨出很多大米的时候太兴奋，

没有好好观察国王是怎么让石磨停下来的。





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小船翻了，鞋贩子和石磨一起掉进了茫茫大海里。





就这样，石磨消失在大海深处。

因为没有人念出让石磨停下的咒语，所以直到现在也在不停地转着。





据说海水就是因为这个石磨才是咸的。





嗯……信不信由你咯！