韩国发射体发展历史
2021-10-21
很久很久以前，有一个很小但很美丽的国家。
所有的国民都很爱戴他们的国王，提起他来都赞不绝口。
有一天，邻国的一个鞋贩子来到了这个国家。
听到人们交口称赞自己的国王，鞋贩子觉得很奇怪。
“我说，你们的国王真那么好吗？”
“我们的国王有石磨啊~”
“切，有石磨又能怎样啊？”
“只要有那个石磨，国王就能磨出所有需要的东西。”
从那天起，鞋贩子就把生意丢在一边，
整天琢磨着怎么才能把那石磨搞到手。
顺利进入王宫的鞋贩子跑到荷塘附近的树林里藏好，然后开始观察周围的情况。
荷塘附近人来人往，想把石磨偷走似乎真不太可能。
这时，国王登上了那个亭子。
国王在石磨前坐好，然后开始转动石磨。
“米来，米来，大米快出来！”
终于到了晚上。在宫里工作的人们都回自己家去了。
鞋贩子把藏起来的背架背好，向荷塘边的亭子走去。
鞋贩子把石磨背在背架上逃跑了。
他把石磨放到事先准备好的一条小船上，
然后使劲地划桨，向着大海深处出发了。
“用这个石磨先磨点什么出来好呢？对，先磨些盐吧！”
鞋贩子模仿着国王的样子，
一边转动石磨，一边念起了咒语。
但是因为盐不断地涌出来，小船开始倾斜了。
“啊……停停停，快给我停下！”
不管鞋贩子怎么喊，石磨都没有停下来。
鞋贩子看到国王转动石磨，磨出很多大米的时候太兴奋，
没有好好观察国王是怎么让石磨停下来的。
小船翻了，鞋贩子和石磨一起掉进了茫茫大海里。
就这样，石磨消失在大海深处。
因为没有人念出让石磨停下的咒语，所以直到现在也在不停地转着。
据说海水就是因为这个石磨才是咸的。
嗯……信不信由你咯！
2021-10-21
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