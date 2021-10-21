《漫话国乐》 桔梗 / 寒冬赏花、 御史登场 / 左右逻卒

“上善若水”一词出自老子的《道德经》，意思是至高的善像水一样，付出一切有益于万物。而且水没有一定的形状，具有流动性，放在圆形的碗中会变成圆形，放在四角形的碗中会变成四角形，但其性质是永恒不变的。换句话说，水可以保持本质的同时，也能自由自在地融入周边的环境，这就是好的。我们经常看到，再好的意图，如果固执己见，只坚持自己说得对，难免会与周边的关系不相协调，最终不仅改变不了对方，自己也承受不了。





传统文化也是一样的。保持原形固然重要，可顺应时代潮流谋求新的变化与革新、让现代人在日常生活中尽情享受，这才是更好的。

京畿民谣《桔梗》 / SinaKowan Duo





SinaKowan Duo是2007年由韩国爵士歌手Sina与法国吉他手雷吉斯·科瓦内组成的爵士乐队，2017年还发行了将国乐与爵士相结合的专辑《Korean Music Jazz-Folk》。据说，雷吉斯·科瓦内偶然听了韩国国乐后被深深迷住，就直接提议制作专辑，为此还亲自编曲。刚才大家欣赏的《桔梗》就是这张专辑的收录曲之一。听了这首歌，您会觉得这首歌像手工名匠一针一线缝出来似的，可以感受到艺术家的匠心。





以前的“融合国乐”只不过是将不同风格与不同国家的音乐结合在一起，所以有人评价其是“戴着纱帽骑单车”，表示不和谐。而这些年来，融合国乐开始受到大家的关注，也取得了斐然的成绩。或许是时代变了，现代人对于好似戴着纱帽骑单车的音乐也觉得颇有个性。





接下来给大家带来的是以无伴奏合唱形式演唱的民谣和盘索里。这种形式起源于中世纪的教会音乐。当时，教会音乐旨在传教，所以为了让人们仔细听歌词，便省略了乐器伴奏。而如今已发展成以人声代替乐器伴奏的音乐了。





首先给大家欣赏的是将《密阳阿里郎》重新诠释、由MAYTREE乐队演唱的《寒冬赏花》，然后是国乐乐队TORYS（토리스）献唱的盘索里《春香歌》中的“御史登场”。这一段描写了卞使道把春香关进牢里后举行生日宴时，摇身一变为暗行御史的李梦龙现身宴会，在场的贪官们眼见御史登场便失魂落魄地四处逃走的情景。

《寒冬赏花》 / MAYTREE，《御史登场》/国乐乐队TORYS





MAYTREE于1999年出道，是具有20年历史的国乐乐队。《寒冬赏花》是密阳市与密阳文化财团作为密阳阿里郎世界化内容事业的一环委托MAYTREE制作的。





TORYS是由专攻民谣、盘索里与正歌的青年才俊组成的乐队，也是专门表演民谣与盘索里的国乐乐队。





犹如各地不同的方言，各地的民谣特点也有所不同。各地的民谣特点称为“土里”（音译，토리），比如南道民谣的音乐特点称为“六字拍土里”，西道民谣的音乐特点叫作“愁心歌土里”等。国乐乐队TORYS的名称取自“土里”，意味着融合了各地的音乐特点。





今天的最后一首音乐给大家带来的是Soriguete（소리께떼）演唱的《左右逻卒》。Soriguete是由弗拉门戈吉他手朴硕俊（音）、国乐家郑爱善（音）与舞蹈家崔侑美（音）组成的艺术团体。名称是指歌曲的“소리”和在弗拉门戈艺术中打拍子即兴歌舞的形式“Soniguete”(소니께떼)的合成词。





《左右逻卒》取自盘索里《水宫歌》中的片段，描写了兔子被海鳖骗到水宫时又被逻卒捕获，被带到龙王面前的场面。嘈杂的吉他旋律凸显出兔子受惊的心。

《左右逻卒》/ Soriguete