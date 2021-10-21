北韩试图争取拥核国地位

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今年以来北韩已进行8次导弹试射，其中包括弹道导弹、巡航导弹、高超音速导弹、反航空导弹和此次试射的潜射弹道导弹。北韩国务委员会委员长金正恩在今年1月举行的劳动党第八次全国代表大会上提出“国防科学发展及武器系统开发五年计划”后，有关部门正按其计划进行各类战略武器开发与潜艇设计研究等新武器开发事业。





北韩拥有相当的核能力，并在继续提升其核能力。在美北无核化协商未能重启的情况下，北韩试图以增强核能力等国防力量的方式压迫美国。北韩深知美国不会承认其拥核国地位，但是认为能以此取得压迫美国的效果。20018年4月板门店南北韩首脑会谈后，北韩停止一切核活动，但是2019年2月河内美北首脑会谈破裂后，北韩开始在美国设定的红线边缘持续增强其核能力。





2005年，时任北韩国防委员会委员长金正日正式宣布北韩已拥有核武器，金正恩委员长执政后的2012年北韩将“拥核”写入《宪法》，自称为拥核国家，并在2013年4月1日举行的劳动党中央委员会全体会议上通过了《关于进一步巩固自卫拥核国地位的法案》。2017年9月北韩进行第六次核试验，同年11月试射“火星-15”型洲际弹道导弹后，金正恩委员长宣布完成国家核武力建设，并在美北无核化协商中对完全弃核持模糊立场。由于北韩已宣布完成国家核武力建设，因此试图通过与美国的协商讨论核裁军问题，对其完全弃核则持消极态度。北韩自知以其常规武器无法与美国对抗，但是增强其核武力能够与美国抗衡，因此北韩强调已拥有核武器，并以此加强内部团结和在与美国的协商中占据有利位置。由此看来，北韩不会在短期内放弃核武器。





1970年3月5日，《不扩散核武器条约》正式生效。该条约只认定1967年1月1日以前完成核试验的国家为拥核国家，而符合该条件的国家只有美国、英国、法国、中国、俄罗斯五个国家。此外，条约禁止拥核国家将其核武器转让给非核国家，并禁止非核国家研发核武器。但是印度、巴基斯坦和以色列例外，这三个国家已拥有核武器，但是没有加入《不扩散核武器条约》，因此将他们划分为“事实上拥有核武器的国家”或“核能力国家”。北韩于1985年12月加入《不扩散核武器条约》，但是1993年对国际原子能机构的核查方式感到不满而退出条约。1994年，美国和北韩签署以向北韩提供轻水反应堆和重油为主要内容的《日内瓦核框架协议》后，北韩重返《不扩散核武器条约》。2002年12月，美国以北韩进行铀浓缩活动等违反核框架协议为由停止向北韩提供重油。2003年1月30日，北韩又宣布退出《不扩散核武器条约》，并于2005年宣布拥有核武器。





最近，北韩多次要求美国取消对北韩敌视政策和双重标准，并在不触碰红线的情况下接连试射各类导弹，以试探美国政府的反应。目前，北韩还信守承诺，没有进行核试验与洲际弹道导弹试射，但是在可能的范围内提取核物质，进行巡航导弹、高超音速导弹，甚至小型潜射弹道导弹等各类导弹试射。北韩强调这是不受联合国制约的“自卫性行动”，但是北韩核能力得到增强，会使美国感到更大忧虑。以目前的情况来看，北韩很可能继续进行中低强度的武力示威，并在战术层面强调自身是拥核国家。





在此情况下，北韩国务委员会委员长金正恩经常面向大众演讲，呼吁民众齐心协力攻克困难。2019年，金正恩委员长经常视察军队，观摩新型战术制导武器试验，并到旅游区建设现场和机械综合厂、发电站等地进行数十次现场指导，但是今年进行现场视察或现场指导的次数屈指可数，而包括党代会演讲在内，面向大众进行了十多次演讲。





目前，北韩处于各种危机状况。10月18日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》发文称，北韩的处境极为严峻。此前，金正恩委员长在4月举行的劳动党支部书记大会上表示，他将带领党中央委员会、各级党组织和支部书记进行更艰辛的苦难行军，但是在遭受国际社会严厉制裁和为防止新冠病毒流入境内而封锁边境的情况下，北韩的经济状况将难以复苏好转，因此金正恩委员长只能通过感性政治激励民众共克难关。今年以来，除金正恩委员长经常面向大众演讲外，北韩当局还通过各种会议、集会和活动加强内部管束，以维护其体制稳定。





近几年来，北韩为克服经济困难、加强内部团结作出极大努力，但也试图获得拥核国地位。如果北韩继续提取核物质和进行导弹试射等武力示威，将会进一步加大国际社会的忧虑。