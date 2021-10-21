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2018年4月27日在板门店举行南北韩首脑会谈时，金正恩委员长对文在寅总统说，“如果文总统来北韩，恶劣的交通条件可能会给您带来不便”，间接地表示北韩的交通基础设施不够完善。同年9月19日，南北韩首脑就连接并升级改造东海线及京义线铁路和公路达成协议，但因南北韩关系恶化而未能顺利推进。那么，铁路对北韩具有何等意义呢？





北韩将铁路和煤炭、金属、电力并称为国民经济四大先行部门。已故北韩国家主席金日成曾强调，铁路运营如同人体血液循环，妥善的铁路运营才能推进经济建设与经济发展。我们将铁路运输和公路运输、航空运输、海上运输视为同样的运输方式，但是铁路运输在北韩占据独特的地位。北韩将铁路和公路定义为人民通过革命争取而来的产物。由此可见，铁路在北韩具有非常特殊的地位。北韩的交通系统以铁路运输为主，公路、河川和海上运输为辅。据韩国统计厅公布的资料显示，2019年北韩铁路总长达5300公里，铁路运输占货运总量的90%，客运量比重为60%。





铁路列车成为北韩主要运输工具的原因在于准时性、安全性和经济性。据北韩公布的资料，铁路货运成本为汽车运输的34%、海上运输的53%水平。动车组列车通常能载运1300吨货物，为北韩货轮平均载运量的1.3倍。此外，列车货物平均运输距离为160公里，是汽车的1.5倍、沿岸货轮的1.7倍。





据悉，已故北韩国家主席金日成生前多次强调铁路运输的重要性，并对南北韩铁路连接深表关心。金日成曾表示，如果京义线铁路得以对接，北韩能以向韩国运输中国商品为代价，一年获得约4亿美元的收益。如果东海线铁路得以对接，则能以向韩国运输中国黑龙江省或俄罗斯物资为代价，一年获得约10亿美元的收益。





已故北韩国防委员会委员长金正日执政后，南北韩就铁路对接问题进行磋商，2007年12月对京义线铁路开城至新义州区段进行联合调查，2018年在《板门店宣言》中，将南北韩铁路和公路对接及现代化升级改造项目定为优先课题，并在东海线和京义线现场进行联合调查。韩方在调查过程中发现，开城至沙里院区段的列车时速为15至20公里，开城至平壤区段的时速为30公里。但是为具备铁路货运竞争力，一天至少要行驶1000公里。





北韩的铁路由西部、东部、北部三大铁路网和东西连接线构成，干线有10多条，支线有90多条。其中，连接平壤和新义州的平义线、连接平壤和开城的平釜线、连接高原和平康的江原线、连接元山和鉴湖的金刚山青年线等是北韩代表性的铁路路线。此外，北韩还运营往返中国和俄罗斯的国际列车。北韩的国际列车有以平壤为起点开往北京的路线和经由俄罗斯符拉迪沃斯托克前往莫斯科的路线，以及经由蒙古乌拉巴托前往俄罗斯的路线等多条路线，但是新冠疫情暴发后，北韩关闭了所有路线。尽管如此，北韩早在1956年加入国际铁路合作组织，在利用国际铁路网进行旅客与货物运输方面积累了丰富的经验。





问题是，由于北韩电力供应紧张，且铁路列车老旧短缺而难以按列车时刻表运行，因此北韩经常用内燃机车将列车牵引至与中国、蒙古、俄罗斯交界的地方，以遵守国际列车运行时间。但是为彻底解决铁路运输问题，北韩必须与韩国合作维修路基、枕木和铁轨，并全面升级列车控制管理系统。