韩消费者物价大幅上涨 10月或突破3%

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受全球原材料价格暴涨、物流紊乱、国际油价和韩元兑美元汇率上升的影响，韩国国内物价大幅上涨。今年4月至9月，韩国消费者物价同比涨幅均低于3%，不过10月预计将突破3%，物价管控形势严峻。





最受关注的莫过于油价走势。韩国石油公社油价信息服务网站“Opinet”的数据显示，本月14日全国汽油平均价格时隔7年突破1700韩元/升，18日达到1726.66韩元，其中首尔更是超过1800韩元。全国柴油平均价格则为1524.47韩元，一个月内上涨6.1%。且油价还将继续上涨。大部分观察认为，由于全球能源供给不足、石油需求上升、美国原油产量减少预期等因素叠加，国际油价将维持在高位。目前，WTI原油（美国西德克萨斯中间基原油）的价格约为82美元/桶，预计最快将于年底突破100美元，这将是2014年以来的首次。





与此同时，韩元进一步贬值导致进口成本上升，国内汽油平均价格还有可能在年内超过2000韩元/升，引起市场担忧。韩国银行的数据显示，9月进口物价环比上涨2.4%，是7年7个月以来的最大涨幅，这同样是国际油价和原材料价格上涨所导致的。





消费者在生活中感受到的物价上涨水平更为严重。韩国消费者团体协议会物价监督中心将今年第三季度38种生活必需品的价格与去年同期进行比较后发现，29种商品的价格有所上涨，平均涨幅达到6.3%。鸡蛋、豆腐、熏肉、食用油的价格几乎翻倍，大米价格的涨幅也相当可观。





在新冠疫情已导致经济低迷的情况下，物价的大幅上涨将不可避免地对民间经济造成直接性冲击。对此，有意见指出，政府有关部门亟需采取灵活有效的应对措施。





若10月消费者物价涨幅超过3%，将是2012年2月以来的首次。不过近期物价大涨主要是受到了国际原材料价格上涨、全球供应链紊乱等外部利空因素的影响。中国9月工业生产者出厂价格指数同比上涨10.7%，创下25年以来的最高纪录。美国9月消费者物价指数上涨5.4%，是2008年8月以来的最大涨幅。物流紊乱和原材料价格暴涨是主要原因，另外还受到了中国电力供应短缺的影响。





由此可见，对于韩国有关部门来说，管控物价存在相当大的难度。有意见认为，政府可首先下调燃油税，通过这一暂时性措施减轻消费者负担。此外，政府还应探讨加息等所有手段。